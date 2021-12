Loris Zonta (LR Vicenza): "Paolo Rossi ci supporterà sempre da lassù"

In settimana in vista del match casalingo tra LR Vicenza e Como, che si gioca domenica pomeriggio con inizio alle 16 e 15, il centrocampista Loris Zonta ha svelato il suo sentimento verso i colori boancorossi che l'ahho portato ad accettare subito un rinnovo di contratto con la società del presidente Stefano Rosso. «Giocare al Menti - ha affermato Zonta - è un’emozione indescrivibile, soprattutto per me che sono vicentino. Non ci ho pensato un attimo e non ho guardato la posizione in classifica o i miei interessi personali». Ed ha aggiunto: «Spero di aiutare la squadra a centrare questa salvezza e poi toglierci altre soddisfazioni in futuro».

Giovedì scorso 9 dicembre 2021 era il primo anniversariod ella morte di Pablito, eroe della nazionale campione del mondo del 1982. «Il suo ricordo - ha affermato Loris Zonta riferendosi a Paolo Rossi - è sempre dentro di noi, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, ci ha dato diversi consigli negli anni scorsi, senza di lui manca un pezzo di Vicenza. Va ricordato e ammirato per quanto ha fatto e sappiamo che da lassù ci supporterà sempre e tiferà sempre Vicenza”.