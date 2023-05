Lorenzo Bordo firma l’alfabeto della gentilezza per conto del FC Arzignano Valchiampo

Ascolto, Empatia, Fratellanza, Gratitudine, Libertà, Resilienza, Zelo. Sono alcune delle parole dell’Alfabeto della Gentilezza dell’Arzignano Valchiampo.

Lo ha compilato, in rappresentanza dei colori giallocelesti, il centrocampista Lorenzo Bordo che lo ha presentato poi insieme a tutta la squadra del campionato 2022-2023.

La gentilezza, perciò, non ha confini, si esprime in tutte le lingue e raggiunge più città. L’Alfabeto della Gentilezza, infatti, è nato nel capoluogo toscano, da un’idea della giornalista fiorentina Gaia Simonetti, ex addetto stampa della Lega Pro ed oggi Segretario Ussi Toscana, che è anche ambasciatrice alla gentilezza del progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, coordinato da Luca Nardi.

Il progetto Costruiamo Gentilezza è realizzato, in particolare, da una squadra di donne e uomini in tutta Italia per un totale di quasi 2.000 costruttori di Gentilezza, tra cui quasi 200 assessori alla Gentilezza.

L’Alfabeto della Gentilezza, protagonista dei giochi nazionali della gentilezza che hanno coinvolto 10 mila bambini e 5 mila nonni, associa ad ogni lettera una parola che fa star bene chi la scrive e chi la riceve.

In poco più di un anno ha generato oltre 20 mila parole gentili che hanno dato vita a numerosi progetti nelle scuole e nei settori giovanili. Dopo Perugia e Feralpisalò, anche noi scendiamo in campo e firmiamo così il Patto per la Gentilezza. Perché “La Gentilezza fa nascere Gentilezza” (Sofocle).



DI SEGUITO L’ALFABETO DELLA GENTILEZZA FIRMATO DA LORENZO BORDO



Queste le parole che costituiscono l'alfabeto dei giallocelesti per la gentilezza: Ascolto, Benevolenza, Cordialità, Dedizione, Empatia, Fratellanza, Gratitudine, Harmony, Inclusione, Libertà, Motivazione, Naturalezza, Operosità, Perseveranza, Quiete, Resilienza, Sensibilità, Tenerezza, Uguaglianza, Vicinanza, Zelo.