Legnago-Vicenza, il pre partita del mister: "Condannati a vincere sempre"

“Siamo condannati alla strategia del mattoncino, nel senso che mai come in questo momento dobbiamo costruire la fiducia della gente punto per punto, giornata per giornata. Ma è una situazione che ci siamo creati noi e tocca a noi uscirne, anche se la riscossa è complicata. La classifica parla chiaro e non se ne esce se non attraverso forza e intensità. Mi chiedono spesso come sta Ferrari e li capisco, perché servirebbero tanto i suoi gol. Ma è noto che il Loco viene da un periodo difficile, nel quale si sono succeduti i guai e lui non ha mai potuto allenarsi come si deve per arrivare in condizione. Dovete però credermi se vi dico che in queste ultime due settimane l’ho visto crescere con l’obiettivo di mettersi al pari con gli altri. Io non posso che aspettarlo, perché le sue caratteristiche in rosa non ce le ha nessuno. Tuttavia io sono l’allenatore e finchè non lo vedo pronto devo far giocare quelli che mi sembrano più in palla. Quel che posso garantire è che non ci sono mai stati screzi e problemi, nonostante qualche scelta che lo penalizza in questo momento. Arriverà presto il vero Ferrari, vedrete: il suo curriculum parla chiaro. Scarsella? Ora che è uscito dal tunnel è una risorsa in più per noi, specie nel ruolo che gli abbiamo ritagliato. Non è escluso che dopo tre gare da titolare possa esserci anche domani. Quella a Legnago è una gara importante ma noi ci arriviamo con un trend crescente sia in termini realizzativi che per sfruttamento delle palle da fermo. Mi aspetto degli avversari motivati, come tutti quelli che giocano contro il Vicenza. Il loro allenatore è Donati, un mio ex compagno di squadra con cui mi lega una vecchia amicizia. I veronesi sul loro campo sanno farsi valere, sono un buon mix di vecchi e giovani e dimostrano intensità. Un po’ come l’Arzignano. Ma noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione: voglio una squadra capace di fare la differenza non solo per qualità ma anche e forse soprattutto per carattere: dobbiamo vincere perché ci siamo dimostrati dei combattenti. Guai a vedere in campo gente che gioca con sufficienza, quello sì mi farebbe incazzare. Ci mancheranno tanto i nostri tifosi, che mai ci hanno lasciato da soli anche lontano dalle nostre mura. Non entro nel merito della decisione federale, ma penso che avremmo potuto averli al seguito anche stavolta.”