Legnago Salus-LR Vicenza: il comunicato della società veronese sulla vendita dei biglietti

Il Legnago Salus, in seguito alle decisioni della Prefettura di Verona, che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Vicenza, e dopo un confronto con le Forze dell’Ordine, in merito alla gara che vedrà i padroni di casa affrontare la compagine LR Vicenza alle 14 allo stadio comunale “Mario Sandrini”, ha comunicato che la biglietteria dell’impianto aprirà alle 12.

La società veronese invita chi volesse acquistare in loco il proprio biglietto d’ingresso, a presentarsi per tempo e munito di documento d’identità (C.I. o passaporto), attestante che il/i soggetto/i interessato/i non risieda in territorio berico.

Una notizia, quella che vieta la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Vicenza, che non fa contento nemmeno il Legnago Salus, che perderebbe una cifra pari a quasi ventimila euro.