Lecco-Vicenza: formazioni probabili per lo scontro al vertice della C, girone A

Se Pordenone e Feralpisalò sono primi a pari merito in classifica con 39 punti, il Vicenza è appena sotto a 38 e il Lecco si trova a 35 punti, in quarta posizione. Quello di sabato 14 gennaio 2023 (ore 17 e 30) è uno scontro tra due squadre che possono puntare in alto, alla promozione diretta: più il Vicenza del Lecco che nell'ultime giornata non ha fatto bene, anzi ha perso per 4-2 sul campo della Pergolettese a Crema.

All'andata ricordiamo la bella vittoria col poker del Vicenza: 4-0 al Lecco.

Sulle rive del Lago di Como mister Modesto vuole vincere e probabilmente schiererà l'undici vincente visto che recupera Greco (centrocampo a sinistra) e Pasini (centrale difesa). Scarsella si è infortunato in allenamento ieri enon sarà utilizzabile.

La probabili formazioni in campo allo stadio "Rigamonti-Ceppi".

LECCO (3-5-2): Stucchi; Celjak, Battistini, Enrici; Giudici, Ardizzone, Galli, Girelli, Zambataro; Buso, Pinzauti.

Allenatore: Foschi.

VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte, Cavion, Jimenez, Greco; Stoppa, Rolfini; Ferrari.

Allenatore Modesto.