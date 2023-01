Lecco-LR Vicenza: nella ripresa i padroni di casa piegano i biancorossi in 13 minuti, finisce 3-0

Allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, dopo un primo tempo a reti inviolate con occasioni per entrambe le parti. I nerazzurri iniziano la partita all’arrembaggio imprimendo un ritmo alto al match, i biancorossi di mister Modesto si riprendono a metà della partita chiudendo in pressing sui padroni di casa.

Nella ripresa dopo due ottime occasioni per Rolfini (al 2’ di testa manda alto, forse l’occasione più netta) e Cavion (con un tiro da da lontano), arrivano uno dopo l’altro i gol del Lecco che mettono KO il Lane.

Al 6’ cross di Giudici, appoggio di Lepore per Girelli che batte sul primo palo e mette a sedere Confente: è l’1-0 per i padroni di casa.

Due minuti dopo l’arbitro fischia il rigore per il Lecco per un fallo di Dalmonte su Buso. E’ Pinzauti che calcia dagli undici metri e batte Confente che intuisce ma non tocca nemmeno la palla: è il 2-0.

Al 11’ mister Modesto toglie Bellich e inserisce Ronaldo, quindi via un difensore per un centrocampista e Greco è chiamato a fare anche il terzino.

Ma al 13’ minuto Buso sfugge alla difesa del Vicenza e in contropiede segna in diagonale il 3-0 gabbando Confente.



Al 16’ mister Modesto opera atre cambi e inserisce forze fresche tra centrocampo e attacco: inserisce Zonta, Valietti e Giacomelli per Cavion, Dalmonte e Stoppa. Sembra una mossa disperata.

Al 26’ occasione per il gol della bandiera sui piedi di Ferrari: la palla viene parata da Stucchi.

Per il Lecco da segnalare anche un clamoroso palo di Lepore: il legno nega la quarta rete ai nerazzurri.

Nel finale Ronaldo e Giacomelli cercano di impostare un gioco vincente; nel recupero Stucchi nega la rete a Zonta che va davvero vicino al gol.

Dopo 6' di recupero i biancorossi debbono alzare bandiera bianca definitivamente.

Il Vicenza perde a Lecco per 3-0: è la prima sconfitta della gestione di mister Francesco Modesto. E la compagine allenata da mister Foschi raggiunge i biancorossi in classifica.