Le formazioni probabili di LR Vicenza e Mantova per il match al Menti

Il LR Vicenza giovedì sera 20 ottobre 2022 alle ore 21 affronta il Mantova di mister Corrent che nell’anticipo della settimana scorsa ha saputo rallentare la corsa del Pordenone battendolo per 2-1.

In classifica i virgiliani sono a pari merito con il Trento a 4 posizioni dall’ultima, il Piacenza.

Il Lane è in una posizione centrale rispetto alla classifica con 11 punti. A pesare tra le fila dei vicentini, nonostante l’attacco prolifico, sono le sconfitte fuori casa.

FORMAZIONI PROBABILI PER VICENZA-MANTOVA

Per quanto riguarda il LR Vicenza, mister Baldini ha dato qualche indicazione nella conferenza pre partita: sembra che Cappelletti sia ancora sofferente per la farcite plantare e che sia intenzionato a dare un cambio a centrocampo e in parte in attacco.

Quindi la formazione più probabile per il LR Vicenza (secondo VicenzaToday) è la seguente ovviamente col modulo 4-3-3: Confente; Sandon, Padella, Pasini, Ierardi; Greco, Cavion, Jimenez; Dalmonte, Stoppa, Ferrari.

Unico dubbio potrebbe essere quello di un inserimento davanti di Rolfini. In quel caso è probabile che Baldini tolga Greco e rimescoli le carte tra attacco e centrocampo.

Per quanto riguarda il Mantova è probabile che Corrent risponda con il 4-3-3: Chiorra; Pinton, Iotti, Matteucci, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Yeboah, Mensah.