Lanerossi Crew: il ritorno sugli spalti

Lanerossi Crew è pronto a tornare sugli spalti dopo le contestazioni delle settimane scorse.

Il comunicato del gruppo di tifosi biancorossi: “Dopo una serie di riflessioni ed un coeso confronto interno, il gruppo Lanerossi Crew torna a dar battaglia sugli spalti. Riconosciamo, in quest’ultimo periodo, un cambio di atteggiamento e dei miglioramenti da parte della squadra, inoltre apprezziamo lo sfoltimento di alcuni pesi morti che non giovavano sicuramente al Lane e all'ambiente in generale. Questo però non ci fa dimenticare le molte domande lasciate senza risposta da proprietà e dirigenza o quei giocatori che per mesi hanno disonorato i nostri colori e che ora sembrano miracolosamente rinsaviti. Il futuro del Lanerossi Vicenza rimane una nostra priorità, ma è giunto comunque il momento di tornare a casa nostra per noi e per il Lane, senza rubare nessun posto su eventuali carri dei vincitori, perchè la nostra storia ci ha sempre portato a tirarli e non a salirci. Fieri della difficile scelta fatta in questi due mesi, ringraziamo chi ci ha sostenuto e capito. God save the Lane!”