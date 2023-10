Lane, un pari in attesa del fattore "C"

Contro il Padova il Vicenza disputa un ottimo primo tempo, nel quale però tra le due è la squadra che rischia di più: nella ripresa gli uomini di Diana tentano di gestire il risultato ma i biancoscudati trovano il penalty su un’uscita avventurosa di Confente (sin lì il migliore in campo). L’azione peraltro è forse viziata dalla posizione irregolare di Varas. Ma il signor Perri di Roma non vede il fuorigioco e assegna il rigore. Fantastico lo spettacolo sugli spalti, con 10.617 presenze e nessun incidente di rilievo. Dopo le vittorie di ieri di Mantova e Triestina, tuttavia, il distacco dei biancorossi: nove punti dai virgiliani e sette da Padova e alabardati. E questa è la durezza dei numeri. Serve ritrovare gioco e incisività. Ma serve anche un briciolo di fortuna, che , obiettivamente, non sembra sorridere alla Nobile.

LE PAGELLE DEL “BAFFO”

CONFENTE 6/7: per quasi tutta la gara fa il Batman. Parate importanti al 10’, al 22’, al 31’ e al 55’ , 62’. A sette minuti dalla fine esce maldestramente su Varas e viene castigato con la massima punizione. Una prova convincente che gli dà morale dopo Fiorenzuola.

LAEZZA 6,5: colpo di testa sopra il montante all’8’. Ammonizione a fine del primo tempo. Tiro maldestro al 17’. Resta comunque una prova gagliarda nella quale vince molti duelli individuali. Bene così.

GOLEMIC 6: Colpo di testa parato al 3’. Al 55’ finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo molto ingenuo. Fa argine là dietro ma la difesa è convalescente, non guarita. Lo dicono i miracoli del portiere contro un Padova privo dei suoi 3 bomber.

SANDON 7: colpo di testa al 3’ e poi si ripete al 30’, stavolta mettendo nel sacco. Non commette errori evidenti in chiusura e dimostra la personalità che raramente si è vista prima. Bella notizia.

VALIETTI 7+: nonostante il cartellino giallo al 55’ è uno dei più positivi della squadra. Bellissima azione al 2’. Un traversone fuori misura al 33’. La sua carica è fondamentale: spinge molto, recupera palle importanti e sembra assai motivato. Il migliore dei biancorossi.

(DE COL) n.g.: troppo poco tempo per incidere

CAVION 6-: tocca tanti palloni e combatte gagliardamente. Ma sbaglia anche oltre il lecito delle giocate che dovrebbero essere per lui pane quotidiano. Restiamo in attesa di rivedere il miglior Michele.

(TRONCHIN) n.g.: pochi minuti e l’impressione che possa servire alla causa

RONALDO 6,5: gioca in un clima certo non favorevole ma tiene saldi i nervi e disputa una gara qualitativamente discreta. Manca come sempre il suo acuto risolutiva, ma appare in recupero. Persino più svelto nelle giocate…

(GRECO) n.g.: anche lui fa semplicemente una comparsata

PROIA 5/6: tiro sbagliato al 5’. Buoni gli assist al 59 e poi all’89’. Perde il tempo in area ospite al 94’. Una partita tra luci ed ombre (più ombre) ma cresce verso la fine della gara. Un giocatore che va aspettato, ma lui deve metterci il suo.

COSTA 6: ottimo cross al 48’ ma nessuno è puntuale. Al 78’ ha una buona opportunità di tiro ma la mira è alta. Non è il Costa di inizio stagione ma si guadagna comunque la pagnotta. Ha tirato tanto la carretta…

DELLA MORTE 5/6: suo il traversone per l’1-0. Prima di questo solo un tiro deviato al 29’. Ancora una volta fa la figura dello sniper con il colpo in canna. Solo che il proiettile resta lì, come una promessa non mantenuta. Speriamo nell’arrivo della forma migliore.

(ROLFINI) n.g.: prova con una zuccata all’86’. Interessante il suo cross in area sul finale.

PELLEGRINI 6-: al 59’ ha una buona chance che non coglie. Molto positivo il suo impegno e la capacità di aiutare la squadra nel pressing. Tutti però ci aspettiamo un contributo realizzativo che sin qui non è arrivato. Merita fiducia.

(FERRARI) 5/6: all’89’ riceve un passaggio che l’anno scorso non avrebbe mai sbagliato: quest’anno si… Ci riprova un minuto dopo ma la botta esce a lato. Torna presto, Loco!

All. DIANA 6: avrebbe bisogno di una mano dal Cielo, visto che in una partita importantissima gli tocca fare a meno contemporaneamente di Ierardi, De Maio e Ferrari. Chiedeva ai suoi una partita giocata per il pubblico e per l’allenatore. In effetti qualcosa di meglio si è visto, specie nella prima frazione di gioco, soprattutto in termini di carattere e di intensità. L’avversario era tosto, ma il suo Vicenza non ha demeritato. Tuttavia la crisi resta (solo due punti sui 15 a disposizione nelle ultime 5 gare) e la strada diventa sempre più in salita. Ora arrivano alcune partite che sulla carta sembrano poter essere favorevoli. Sulla carta perché recentemente il Lane ha perso contro avversari certo non quotatissimi. Può essere soddisfatto per il sostegno del pubblico del Menti. Ma per quanto?