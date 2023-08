La "mossa" biancorossa non è tattica

Ed ecco a voi il secondo dei due nuovi “Filippo”, cioè Costa (l’altro, De Col, è già stato presentato). Anni 28, nato a Noventa Vicentina, proveniente dal Foggia e di mestiere terzino/ala. Con i diavoletti rossoneri è appena arrivato alla finale dei play off per la B, perdendola per un’incollatura e una volta svincolato non ci ha pensato un attimo a dire di sì al Vicenza.

“La trattativa è stata molto rapida: non appena il mio agente mi ha segnalato l’interesse dei biancorossi ho subito dato il via libera. Per me, vicentino, si tratta di una ghiotta opportunità. Da ragazzino sono anche stato vicino alle giovanili del Lane ma poi non se n’è fatto nulla: facevo la quinta elementare. Papà mi portava spesso al Menti e ricordo bene l’ultima partita che ho visto allo stadio è stata un Vicenza-Milan finito 5-2.” (Io quell’incontro non me lo ricordo: o la memoria di bambino tradisce Costa, oppure sono io ad essere già preda delle prime unghiate di quel dottore con il cognome tedesco e di nome Alois… n.d.r.).

“Dei miei attuali compagni ne conosco bene due: Ferrari con cui sono stato a Bari e De Col che ho incontrato a Chiavari. Come ruolo ho sempre fatto l’esterno di sinistra. Anche ho giocato anche terzino ma mi esprimo meglio ad essere utilizzato alto, così sono più libero di spingere. Col mister mi sto trovando benissimo: è una specie di martello che ci fa lavorare come non mi era mai capitato prima. Si sta avvicinando la Coppa Italia e noi speriamo di far bene, anche se non è il nostro obiettivo primario. Ho imparato però e fa anche parte del mio carattere, che se si vuol primeggiare non si deve lasciare indietro niente. Bisogna cercare di vincere tutto.”

A questo punto si inserisce il direttore sportivo Matteassi, per ripuntualizzare un aspetto cui aveva già fatto cenno: “Come vi ho detto a suo tempo l’obiettivo della preparazione è arrivare pronti all’inizio del campionato, il che non significa che giocheremo la Coppa per scherzo. La prenderemo sul serio ma non è quello il palcoscenico cui vogliamo arrivare al 100%. Tra l’altro devo comunicarvi un guaio che proprio in questi giorni ha complicato il nostro lavoro. Ci sono stati ben 8/9 giocatori che hanno contratto un virus gastrico e tre di questi in forma anche molto forte. Sono intoppi che in fase di preparazione non dovrebbero succedere ma tanto fa, cercheremo di mettere in campo quelli che stanno meglio.”