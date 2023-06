Artiglio-Vicenza: un addio?

“Tesser è bravo, ma come lui di bravi ce ne sono altri.” Si chiedono i tifosi: cosa significa questa recentissima dichiarazione alla stampa da parte di Stefano Rosso? Direi che la risposta è abbastanza facile. Si tratta di un messaggio subliminale che si aggiunge al romanzo, tutto sottotraccia, dei rapporti tra il Vicenza Calcio e Artiglio da Montebelluna. L’ultimo della serie? Mi verrebbe da dire di si, perché la situazione, anche se in via ufficiosa, era già abbastanza chiara: il mister chiedeva un ingaggio di 220.000 euro, la società (almeno così dicono i bene informati) ne aveva proposti 160.000.

Non una differenza impossibile da colmare, ma nessuna delle due parti si è mostrata disposta ad un passo indietro (o in avanti). Così le distanze sono rimaste quelle di un paio di giorni fa e ognuno ha fatto le sue mosse alternative. In Largo Paolo Rossi si è continuato lo scouting mai interrotto in queste settimane fra gli allenatori papabili (per la candidatura Foschi bisognerà attendere il risultato della finale Lecco-Foggia di Coppa Italia mentre restano calde le piste che porterebbero a Gotti e soprattutto a Delio Rossi).

Sul fronte DS (altro nodo che ha arrugginito le trattative con Tesser, il quale, giustamente, pretendeva di sapere con quale direttore avrebbe dovuto lavorare a Vicenza), non ci sono soffiate credibili, se non l’assicurazione di Rosso Junior secondo la quale ormai siamo vicini all’annuncio della scelta biancorossa. Fosse vero, meglio tardi che mai.

Ma anche Tesser sta valutando le (molte) proposte che gli sono arrivate e non è detto che aspetti le decisioni del Vicenza per dire di sì a qualche club ambizioso. Le sue 4 promozioni conquistate in serie C sono un pedigree di altissimo livello ed è dunque comprensibile che in questo momento egli sia un oggetto di desiderio. E non solo in Terza Serie. Attendiamo dunque la fine del weekend per verificare se già da domani ci saranno novità importanti in casa biancorossa. Lo vogliono i tifosi berici, ma soprattutto lo vuole il mercato.