ll Lane atteso alla fase "fatti non parole"

In concomitanza con la prima sgambata dell’anno per i ragazzi di Aimo Diana ed in attesa che la chiusura del mercato regali la fisionomia definitiva del Lane, proviamo a dare un senso alle prime mosse del DS Matteassi. Partiamo dal ruolo di portiere.

Salutato Iacobucci (che a Vicenza non ha fatto male ma che non poteva certo rappresentare un investimento per il futuro) si è virato su un estremo difensore di 5 anni più giovane, Samuele Massolo, che in rosanero è stato protagonista di una storica promozione (i tifosi siciliani ne hanno salutato con affetto e rammarico il distacco).

Allungato il contratto a Confente, la coppia di titolari è così ripristinata, con il giovane Brzan a fare da terzo. Capitolo difesa, uno dei più dolenti dell’ultima esperienza in campionato. Il nuovo mister giocherà preferibilmente a tre dietro.

L’acquisto di Giuliano Laezza riempie una delle caselle dei centrali, ma resta da definire il resto della terna. Sia perché pare probabile la rinuncia ai due titolari dell’anno passato (Cappelletti e PasinI) sia perché Ierardi (se si riuscirà a non ascoltare le sirene che vengono da molti club ambiziosi) pare aver trovato la sua comfort zone come esterno di fascia. Possibile, se non probabile, che Largo Paolo Rossi intenda dare al giovane Corradi qualche chance in più senza mandarlo a farsi le ossa altrove.

Serviranno comunque almeno un paio di forti marcatori di ruolo, dotati di grinta e velocità, anche perché le possibilità di De Maio di fermarsi all’ombra della Basilica sono pari a zero. E passiamo alle corsie esterne. Il modulo preferito dal mister garantisce una buona copertura centrale ma giocoforza risulta più esposto nelle corsie laterali, imponendo ai centrocampisti esterni di “fare l’elastico”.

Di conseguenza nella linea a 5 il Vicenza potrebbe aver rinunciato a giocatori con vocazione maggiormente offensiva (ecco spiegate le cessioni di Jack, di Begic e forse di Dalmonte) a vantaggio di elementi più duttili e votati anche alla copertura. Gente capace di tornare a dare una mano quando gli avversari provano ad infilarsi di lato. Di qui la scelta di De Col a destra e l’interesse a sinistra per l’ex foggiano Costa nonché per Alessandro Martina da Ancona e del Carrarese Marco Imperiale. Tutti molto versatili.

Su chi punterà invece Diana per quanto riguarda le altre posizioni di centrocampo? Come play (o centromediano metodista, fate voi) l’alternativa al talentuoso ma molto discusso Ronaldo, potrebbe essere rappresentata dal ritorno in biancorosso di Fausto Rossi (che sta aspettando solo una chiamata) oppure l’acquisto di un giocatore leader assoluto (il Burrai della situazione, corteggiatissimo però dal Mantova, a quanto sembra). Per le mezze ali il Vicenza ha attualmente molte più opzioni: da Cavion, a Greco, a Jimenez, a Cataldi, a Scarsella. Il mister dovrà fare delle scelte precise e non è escluso che dia il via libera a diverse pedine, puntando su altre soluzioni adatte ad un repentino cambio di schema (il 3/4/3, ad esempio). Magari il gioiellino del Milan Antonio Gala, regista offensivo del 2004 che il Diavolo tiene in grande considerazione.

Ma c’è anche da decidere che ne sarà di Della Morte, acquistato l’anno passato a titolo definitivo, che non è riuscito ad imporsi secondo il suo valore e dell’eterna scommessa Proia, costato al Vicenza a suo tempo una bella “pacca” di soldi ma che da un paio d’anni sta trascinandosi senza gloria tra Brescia, Spal e Ascoli. Rientra probabilmente dalla Virtus Verona un altro campioncino mancato, quel Leonardo Zarpellon il cui indiscusso talento è rimasto purtroppo inespresso con Gigi Fresco. Bisognerà poi vedere che valutazioni farà l’allenatore su qualche ragazzo tornato a casa dopo aver ben figurato in prestito: parliamo, soprattutto di Lattanzio, Tronchin, Talarico ecc.

E se Aimo confermerà i baby che non si sono ancora imposti, vedi Sandon, Valietti, Alessio, Busatto ecc. Chiudiamo con due parole sull’attacco. Il sacrificio decisivo i Rosso l’hanno già fatto blindando El Loco Ferrari, autentico leader nella lista dei desideri di mezza Cadetteria. Gli farà compagnia Rolfini, al quale si chiede di cancellare in fretta l’orribile stagione scorsa e di tornare bomber. Ad affiancare i due servirà però una terza punta di ruolo. Potrebbe essere, a quanto si vocifera, Jacopo Pellegrini di proprietà del Sassuolo? O si punterà sul decollo di Federico Tonin, che ha fatto vedere ottime cose? Eccoci dunque alla fine del tourbillon, tra operazioni concluse, idee e suggestioni.

Il 22 di questo mese, al Comunale di Caldogno, prima uscita della squadra opposta al Real Vicenza (il quale ha appena beccato un 22-0 contro il Sassuolo). La parola passerà a quel punto al campo di gioco. E i tifosi (che in parte sono già in contestazione, aspettando giusto di vedere fatti e non proclami) potranno così assaggiare il primo boccone di calcio giocato… Finalmente.