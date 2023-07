Lane ingolfato tossicchia col Chioggia

Nella terza amichevole precampionato i biancorossi stentano a superare i coriacei e ben organizzati lagunari, che vanno più vicini al raddoppio di quanto i biancorossi facciano col gol del pari. Quasi tutti molto stanchi i giocatori di Diana ma si distinguono ancora per verve i due esterni, De Col e Costa. In campo si è boccheggiato per il gran caldo che tagliava le gambe, ma l’afa, come è noto, c’è stata per entrambe le compagini. E gli ospiti hanno dimostrato di avere più benzina nel serbatoio.

Avevano avvertito per tempo: la squadra di Aimo potrebbe incorrere in qualche problema di tenuta nel corso dei test sul campo. E così è stato oggi al Comunale di Caldogno. Dopo la prova convincente contro i giallorossi, Ferrari & C. erano oggi opposti ad una formazione di livello superiore non solo per categoria ma anche per struttura. Ed in effetti se c’è stato un undici che è andato più vicino a fare bottino pieno è stato senz’altro quello di mister Andreucci. Per quel che riguarda il Vicenza, poche le note liete da sottolineare e un gioco troppo elaborato e confuso. Questa la formazione berica schierata nel primo tempo (chiusosi a reti inviolate): Confente, Cappelletti, Laezza, Sandon, De Col, Cavion, Ronaldo, Jimenez, Costa, Della Morte, Ferrari. Solita girandola di cambi nella ripresa, nella quale va meritatamente in vantaggio la Clodiense, grazie ad un forte tiro da fuori area di Sinani, che si insacca nel “7” di Massolo. Il Vicenza tenta una reazione ma solo nei minuti finali trova un minimo di concretezza, pareggiando il conto con una spizzata di testa di Rolfini. Qualche nota di merito, giusto per togliere qualcuno dal grigiore generale, per Corradi e Tronchin, ma niente di memorabile. Decisamente indietro di condizione El Loco e spesso in confusione tutti i centrocampisti, in particolare Cavion. Da una sua incertezza, tra l’altro (in coabitazione con Ronaldo) è sortita l’azione del primo gol. E adesso un po’ di riposo e poi si riparte, in vista della quarta amichevole, il 3 agosto, ad Altavilla contro i locali (ore 18.30 presso il Campo Sportivo di via Lago di Carezza- Tavernelle). Poi busserà alle porte la Coppa Italia (contro la Feralpi Salò in campo neutro), ma il mister ha nel mirino il campionato. Il resto non è affatto fondamentale…