Lane, contro il Novara missione gol: le parole del mister

E’ un allenatore molto fiducioso circa la partita di domani, quello visto alla conferenza stampa pre Novara. “Ultimamente non abbiamo avuto buona sorte metereologica e questo ci ha complicato la vita. Siamo anche incorsi in qualche difficoltà e disattenzione, ma mi va bene che questo succeda adesso e non più avanti. Più in generale, però, anche se è mancato qualche punto non sono mancate le prestazioni. Si sa che il nostro obiettivo fin dall’inizio è sempre stato quello di disputare i play off da protagonisti, il che significa ora conquistare il terzo posto. Per farlo, ovviamente, servono punti, con il Novare e poi nello spezzone con la Pro. A Sesto non mi sono piaciuti i primi 20’ dove ci abbiamo messo troppo per prendere le misure agli avversari. Abbiamo anche sofferto oltre misura il loro atteggiamento iniziale di grade aggressività. Ma non ci fosse stato quel campo… E poi, l’abbiamo capito, quest’anno non ci perdonano nulla. Facciamocene una ragione.” Nello specifico della gara, il mister lascia trasparire qualche convinzione. La difesa dovrebbe essere a tre. In attacco, assieme a Ferrari, ritengo verrà preferito Pellegrini piuttosto che Delle Monache, almeno dall’inizio. Quanto al centrocampo, se il tecnico optasse per le due punte d’area, potrebbero essere più alte le quotazioni di Tronchin a far coppia con Ronnie, mentre nel caso dei due trequartisti dietro al Loco il più gettonato sarebbe Greco. Coppia di esterni verosimilmente Costa e De Col, anche perché Talarico è tornato disponibile ma non è al 100%. Sicuramente out, oltre a Rolfini, anche Fausto Rossi. Chiaro che sarà nodale la scelta della prima linea, perché ognuna delle due situazioni possibili porterà il Vicenza a giocare in modo differente. “Il Novara avrà molte assenze – ha continuato Vecchi – ma va tenuto in debita considerazione perché dopo il mercato ha inserito qualche buon elemento e negli ultimi tempi sta giocando bene, raccogliendo diversi punti. Nell’ultima gara ha preso il gol solo verso la fine, con un tiro da lontano. Noi però abbiamo una sola strada, la vittoria. E per vincere occorre concretizzare e segnare, non solo con gli attaccanti ma anche con gli altri elementi che hanno il gol nel loro DNA:”