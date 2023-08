La Virtus bestia nera del Lane

Nonostante una decisa superiorità territoriale dei biancorossi, che dominano gli avversari sul campo, a vincere sono gli uomini di Gigi Fresco che vanno in gol nella ripresa con una zuccata di Toffanin su calcio d’angolo. Nel corso della gara alcune piacevoli giocate di Ierardi & C., apprezzate dallo scarso pubblico del Menti (appena 876 i paganti). Presente in Tribuna il presidente del sodalizio berico Stefano Rosso.



LE PAGELLINE DEL “BAFFO”

Aimo Diana schiera la difesa titolare, che dimostra solidità e amalgama. Subisce un gol su palla aerea ma la marcatura arriva subito dopo i cambi, con la squadra ancora in cerca di sistemazione.

CONFENTE (ottima parata su Casarotto al 58’).

GOLEMIC, IERARDI E LAEZZA: voto 7.

Buono il contributo sulle fasce sia di DA COL che di COSTA, anche se la loro spinta va in calando: voto 6/7.

Un po’ discontinui sia RONALDO che PROIA (tre conclusioni pericolose dal 13’ al 16’): voto 6+.

Mentre si dimostra più presente CAVION: voto 6,5.

E’ apparso in netta ripresa ROLFINI, piuttosto in ombra nella uscire precedenti: voto 6,5.

Ancora decisamente imballato FERRARI (non gli riesce nemmeno un uno contro uno e mette in porta un solo tiro, al 53’). Ma non c’è da preoccuparsi. Anche lo scorso anno il Loco è partito col reno a mano tirato e poi si sa com’è finita. Voto: 5.

Tra i subentrati, buona impressione hanno suscitato PELLEGRINI, GRECO e VALIETTI.



Da rivedere tutti gli altri, ad iniziare da, utilizzato per una quindicina di minuti.