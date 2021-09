Trofeo Veneto Promozione: la Rocca Altavilla tra le più temibili batte Sarcedo per 3-0

Ad Altavilla Vicentina La Rocca ha battuto per 3-0 il Sarcedo. Un match equilibrato all'inizio, poi dal 20' prevagono i padroni di casa. Un lavoro degli uomini di mister Beggio che porta in gol al 27' De Silveira (LR). Il Sarcedo tenta di reagire e con forza apre la ripresa ma non centra la rete almeno in due occasioni con Calgaro e Azzolini. Gli ospiti sembrano avere nella gambe solo 20'. A questo punto anche nel secondo tempo la partita la fanno i padroni di casa di Altavilla che chiudono il match con la doppietta di bomber Tonani (LR).