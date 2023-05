La corsa playoff dell'Arzignano si ferma al primo turno nonostante il pareggio col Renate a Meda

Si chiude al primo turno il viaggio dei giallocelesti del FC Arzignano Valchiampo nei playoff di serie C. Al “Città di Meda” il match finisce in parità con il risultato di 0 a 0. Ma non basta per i vicentini: gli uomini di mister Bianchini avevano solo la vittoria a disposizione per passare allo step successivo. Dopo un primo tempo dominato e in più occasioni vicino al gol, al 29’ della ripresa arriva la rete di Grandolfo ma si alza la bandierina e il direttore di gara che fischia fuorigioco. Dopo un’importante parata di Saio al 39’, allo scadere del recupero arriva il triplice fischio. Amarezza, ma nessun rimpianto. I giallocelesti hanno dato tutto e restano la consapevolezza e l’orgoglio di aver scritto una storica stagione e lasciato una pagina scolpita nella pietra dell’Arzignano Valchiampo.

TABELLINO - AC RENATE – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-0

RENATE: Furlanetto, Angeli, Nepi (22’ st Artistico), Anastasia (1’ st Malotti), Baldassin, Squizzato (1’ st Simonetti), Possenti, Silva, Marano (22’ pt Menna), Esposito, Sorrentino (45’ st Saporetti).

IN PANCHINA: Drago, Menna, Saporetti, Ciarmoli, Ermacora, Liserani, Malotti, De Leo, Simonetti, Artistico.

ALLENATORE: Dossena

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (24’ st Lunghi), Molnar, Grandolfo (40’ st Fyda), Cariolato, Barba (1’ st Bordo), Piana, Antoniazzi (40’ st Tremolada), Davi, Fantacci (32’ st Cester), Parigi.

IN PAMCHINA: disposizione: Morello, Pigozzo, Lattanzio, Nchama, Fyda, Bordo, Cester, Gemignani, Nannini, ? Bonetto, Lunghi, Tremolada, Belcastro, Tardivo, Milillo.

ALLENATORE Bianchini

DIRETTORE DI GARA: Scarpa di Collegno

NOTE. Ammoniti: Simonetti, Molnar, Malotti, Silva. Recupero: 2’ pt; 3’ st.