L'under 17 del LR Vicenza si qualifica per le final four scudetto

L’Under 17 del LR Vicenza approda alla Final Four Scudetto, in programma il 12 e il 14 giugno a Fermo, dove troverà Albinoleffe, Reggiana e Sangiuliano che si contenderanno il trofeo. Dopo la vittoria per 3-1 nella sfida di andata a Catanzaro, i biancorossi di mister Rigoni vincono con il risultato di 3-0, grazie alle reti di Alessandro Pallaro, Jacopo Romio e Luca Carlino!

TABELLINO - Under 17: gara di ritorno dei quarti dei playoff Scudetto

VICENZA-CATANZARO, 3-0 (1-0)

LR VICENZA: Siviero; Morittu, Zorzi, Zonta (dal 25′ st Marzotto), Pegoraro, Sacchetto (dal 21′ st Acka), Martini (dal 34′ st Carlesso), Imbevaro (dal 21′ st Oliviero), Romio (dal 34′ st Tartaglia ), Pallaro (dal 21′ st Muraro), Carlino (dal 25′ st Llukaj).

IN PANCHINA: Bajari.

ALLENATORE: Luca Rigoni

CATANZARO: Grimaldi (dal 29′ st Colella), Sirianni (dal 20′ st Collaro), Puccio (dal 28′ st Federico), Perri (dal 15′ st ), Starace, Tassoni, Scarcella (dal 17′ st Raimondi), Maiolo, Susino (dal 17′ st Aloiso), Muratore (dal 28′ st Pisano), Persico (dal 17′ st Savio).

IN PANCHINA: Curcio, Ricca.

ALLENATORE: Rosario Salerno

ARBITRO: Marco Vicardi di Lovere, assistenti Marco Roncari di Vicenza e Leo Postenaro di Verona

RETI: 16′ pt Pallaro (LRV) su rig., 11′ st Romio su rig., e 11′ st Carlino (LRV)

NOTE: Ammoniti: Sacchetto (LRV), Imbevaro (LRV), Zonta (LRV), Starace (C). Angoli: 6-4