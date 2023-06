L'under 17 del LR Vicenza batte il Sangiuliano ed è in finale scudetto

Il LR Vicenza-Under 17 vince per 1-0 contro il Sangiuliano City con rete al 85′ di Davide Oliviero che vale il pass per la finale, partita nella quale i biancorossi incontreranno l'Albinoleffe che ha battuto in semifinale la Reggiana.

La finale si disputerà mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 20 allo stadio Bruno Recchioni di Fermo e sarà tramessa in diretta su Dazn.

IL TABELLINO - SEMIFINALE SCUDETTO UNDER 17 - SANGIULIANO-VICENZA, 0-1 (0-0)

SANGIULIANO: Chiesa; Sarno, Naso (dal 15′ st Mazzola), Calia, Cravino, Ronchi, Gualtieri, Lupano, Di Maio (dal 36′ st Capelli), Vaccarella, Monchetti (dal 15′ st Milan).

IN PANCHINA: Lodovici, Calegari, Bianchi, Pangelliere, Maggioni, Borghi.

ALLENATORE: Mario Di Benedetto

LR VICENZA: Siviero; Morittu, Zorzi, Zonta, Pegoraro (dal 1′ st Oliviero), Sacchetto, Martini (dal 29′ st Acka), Imbevaro, Tonin (dal 11′ st Romio), Pallaro (dal 29′ st Marzotto (dal 41′ st Llukaj)), Carlino (dal 11′ st Muraro).

IN PANCHINA: Bajari, Carlesso, Cazzin.

ALLENATORE: Luca Rigoni

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio, assistenti Mauro Ottobretti di Foligno e Federico Giovanardi di Terni

RETI: 85′ Oliviero (LRV)

NOTE - Ammoniti: Pallaro (LRV), Vaccarella (S) - Angoli: 3-5