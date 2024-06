Lr Vicenza, intervista a Vecchi: l'azzurro principesso del Lane

La fiaba bella del Vicenza si arricchisce così di un altro capitolo e tutto l’ambiente si tuffa nel sogno. “La squadra era emozionatissima” rivela in conferenza stampa. “E Freddy Greco piangeva per la gioia”.

Continua l’allenatore berico: “Abbiamo fatto una partita tutta di cuore nella quale i ragazzi hanno dato tutto quel che avevano nelle gambe e nella testa, finalizzando il grande lavoro che abbiamo fatto nel girone di ritorno. Ferrari lamentava un problemino al polpaccio, ma era disponibile ugualmente a giocare. Io però ho preferito non rischiarlo, nella fiducia che ci sarebbe stato poi un turno successivo. Infatti ora ci dobbiamo giocare il tutto per tutto in una finale incerta nella quale ci sarà bisogno di tutti, vista qualche assenza forzata. Fortunatamente dovremmo recuperare Tronchin, anche se prudenzialmente penso di utilizzarlo solo domenica nella gara di ritorno.”

Ci sarà emergenza in difesa…

“Ci sta, giocando ogni tre giorni. Abbiamo perso il nostro capitano Golemic e rischiamo di non avere nemmeno Sandon, autore di una gara egregia ma che è uscito con un risentimento inguinale.”

Vedremo De Col nel terzetto arretrato? (n.d.r.)

Oggi reti bellissime, che riconciliano col gioco del calcio.

“Si, due gesti tecnici di primordine. Le qualità di Matteo e di Filippo non si discutono. Il secondo gol, in particolare è frutto di uno schema provato e riprovato. Ovviamente qualche volte riesce, qualche volta no, come ci è successo col Giana…”

Pubblico da brividi al Romeo Menti

“Incredibile. Ci carica di energia, dandoci quel qualcosa in più anche nei momenti difficili. Non è facile per gli altri venire a giocare in questo ambiente. E mercoledì saremo ancora qui. Per il momento cerchiamo di recuperare le forze perché è stato un tour de force davvero molto impegnativo.”

Qualche citazione particolare sui singoli?

“No, ha vinto il gruppo. Forse un’annotazione la merita Greco, inesauribile. Lui ha pagato sin qui un certo prezzo per aver dovuto spesso giocare dove serviva e non dove voleva. Ma così abbiamo verificato che può stare dappertutto, persino a fare il mediano.”

Dagli spogliatoi arriva l’eco della festa. Meritatissima. Chi non festeggia sono i lupi d’Irpinia che, al netto di qualche intemperanza di troppo (due stewart feriti con armi da taglio, qualche ordigno lanciato in campo e sugli spalti e accenni di tafferugli qua e là) hanno dimostrato di essersi meritati la semifinale, lottando su ogni pallone e anche talora contro la mala sorte. Il Lane, tuttavia, ha palesato nei 180 minuti di essere la formazione più attrezzata, con maggiore qualità nei singoli e panchina più ricca. Dispiace per i verdi, che vedono sfumare la prospettiva della Cadetteria ma non per certi Masaniello dell’informazione, che hanno caricato la vigilia di veleni e tensioni di cui certamente non si sentiva la mancanza. Adesso passeranno i prossimi due mesi ad occuparsi di beach volley sulle spiagge del Cilento, con ancora negli occhi le prodezze di Della Morte e di Costa. Così va la vita, chiacchieroni!