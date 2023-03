L'Arzignano Valchiampo pronto a ospitare il Sangiuliano City domenica 19 marzo al Dal Molin (ore 14:30)

L'Arzignano Valchiampo gioca in casa e ospita il SanGiuliano City. Il match valido per la 33esima giornata di campionato si giova domenica 19 marzo 2023 alle ore 14 e 30 allo stadio “Tommado Dal Molin” di Arzignano. L'arbitro è Samuele Andreano di Prato, coadiuvato da Markiyan Voytyuk di Ancona e Cristian Robilotta di Sala Consilina; quarto uomo Piero Marangone di Udine.

MISTER BIANCHINI: "TRE PARTITE IN UNA SETTIMANA, BISOGNA RECUPERARE IN FRETTA MA CE LA FAREMO!"

«Tre partite in una settimana e pochi giorni di recupero. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali per andare a preparare bene la partita contro il Sangiuliano, squadra in salute con giocatori forti - così Giuseppe Bianchini allenatore dei giallocelesti -. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco, restando attenti. Loro hanno delle trame di gioco fatte bene e giocatori di enorme qualità». E conclude il mister: «Rimango convinto che i ragazzi sono pronti e faranno un’ottima prestazione».

VALERIANO NCHAMA: "IL MATCH SARA' DIFFICILE ORA I PUNTI CONTANO!"

«Dopo Mantova dobbiamo riuscire a recuperare energie fisiche per affrontare al meglio la gara di domenica. Sarà una partita molto difficile - sottolinea Valeriano Nchama, centrocampista dell'Arzi -. Siamo in un periodo della stagione in cui i punti contano molto. Il Sangiuliano viene al Dal Molin alla ricerca di punti, noi altrettanto. Pensiamo al nostro percorso. Dobbiamo stare molto attenti dal punto di vista difensivo e soprattutto pensare a noi stessi e al nostro atteggiamento. Bisogna scendere in campo con l’atteggiamento giusto e dare il 110%. Siamo un gruppo fantastico e ci aiutiamo a vicenda. Dobbiamo essere focalizzati su noi stessi. Abbiamo sempre ragionato in questo modo, partita dopo partita». E conclude Valeriano Nchama: «Andremo in campo per dar battaglia in cerca di punti per noi fondamentali».