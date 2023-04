L'Arzignano Valchiampo in trasferta a Vercelli: Nchama, "è un finale di stagione in cui i punti pesano tanto!"

Domenica 2 aprile 2023 alle ore 14 e 30 stadio “Silvio Piola” di Vercelli si gioca la 35esima giornata di campionato di calcio di serie C girone A tra i locali e l'Arzignano Valchiampo. Arbitra Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato da Mario Pinna di Oristano e Marco Colaianni di Bari; quarto uomo Saverio Esposito di Ercolano.

MISTER BIANCHINI: "SQUADRA TEMIBILE, MA NOI FOCALIZZATI SUL MATCH"

«Ci aspettiamo una partita complicata contro una squadra che ha valori importanti - afferma l'allenatore Giuseppe Bianchini alla vigilia del match a Vercelli -. Dovremo farci trovare pronti. Siamo focalizzati sul nostro percorso, sulla partita di domenica. Dobbiamo entrare in campo con l’atteggiamento giusto».

E aggiunge Bianchini: «La nostra forza è sempre stata quella di guardare al presente, partita dopo partita. Non dobbiamo cambiare assolutamente il tipo di atteggiamento. Quindi restiamo focalizzati su domenica al Piola».

VALERIANO NCHAMA: "CON DETERMINAZIONE CI PREDEREMO SODDISFAZIONI ANCHE QUESTA VOLTA!"

«Una settimana molto soddisfacente. Abbiamo raccolto tre punti nel derby contro una grande squadra come il Vicenza - così esordisce il centrocampista Valeriano Nchama -. Questa partita ci ha dato la consapevolezza che lavorando duramente possiamo prenderci delle grosse soddisfazioni».

«Pensiamo alla partita di domenica con l’obiettivo sempre di migliorarci e di andare a guadagnarci la vittoria - prosegue Nchama -. È un finale di stagione in cui i punti pesano».

Valeriano Nchama poi chiude:«Sarà una gara difficile: la stiamo preparando bene e siamo concentrati. Sappiamo che con la concentrazione, la determinazione e con il giusto atteggiamento ci siamo presi delle soddisfazioni in questo campionato. Vogliamo mettere in campo questa nostra caratteristica anche contro la Pro Vercelli».