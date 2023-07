L'Arzignano Valchiampo conferma il centravanti Ciccio Grandolfo

Serie C

Serie C

Anche l’attaccante Francesco Grandolfo ieri martedì 18 luglio 2023 era già al lavoro con i compagni del FC Arzignano Valchiampo per il primo allenamento della stagione. Il numero 9 giallocelste prosegue il rapporto con la società del presidente Lino Chilese: il giocatore è egato da un contratto biennale firmato la scorsa estate al suo arrivo nella città del Grifo.

Grandolfo, classe 1992, ex Monopoli, in gialloceleste ha totalizzato finora 36 presenze siglando 6 reti nella stagione 2022-2023. E ha fatto registrare un nuovo record suo e per l'Arzignano: nel match casalingo contro il Pordenone ha segnato al 1’ il gol più veloce della storia del club tra i professionisti.