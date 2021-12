L'anticipo di serie D: FC Arzignano Valchiampo in casa con l'Este

Oggi sabato 18 dicembre 2021 nel pomeriggio con fischio d'inizio alle 14 e 30 allo stadio Dal Molin il FC Arzignano Valchiampo di mister Bianchini è sul rettangolo di gioco per la sfida della 15esima giornata di campionato di serie D, che segna l’ultima partita casalinga prima dello stop delle Feste. In campo, i giallocelesti affronteranno il Calcio Este 1920.?Per fare il punto abbiamo sentito Alessandro Pasqualino.

Il difensore inizia dal 2-1 all'Adriese di domenica scorsa, sesta vittoria di fila che ha proiettato la squadra in testa alla classifica.?

«La partita con l’Adriese - afferma Pasqualino - è stata molto difficile. Sapevamo di affrontare una squadra che lotta per le zone alte della classifica, una squadra forte e organizzata. Ma noi siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e alla fine soffrire da vera squadra. Sono contento di aver contribuito alla vittoria con un assist per il mio amico, nonché compagno di squadra Vincenzo Calì. Sappiamo, però, che domani ci aspetta una grande partita contro l’Este e dobbiamo rimanere concentrati».

Pasqualino è da due anni in maglia gialloceleste, è cresciuto calcisticamente nel vivaio della Spal, andando in panchina contro la Roma in una partita di Serie A, e successivamente ha militato nel Sorrento. Poi l'arrivo ad Arzignano in via dello Sport. La sfida con l’Este del girone C, quindi, l’ha già vissuta lo scorso anno. ?

«La partita di sabato 18 dicembre contro l’Este sarà sicuramente difficile e importante quanto lo è stata la scorsa. Sappiamo di affrontare una squadra forte. L’abbiamo già conosciuta lo scorso anno e ci ha messo in notevoli difficoltà. Bisogna affrontarla con il piglio giusto e non sottovalutare l’avversario. Noi siamo focalizzati sul nostro obiettivo e già durante la settimana si è vista una squadra molto concentrata, con la voglia di dimostrare il proprio valore e, come per ogni domenica, con il desiderio di portare a casa i 3 punti».



Si tratta dell'ultima gara dell'anno 2021, poi il ritorno riprenderà il 9 gennaio 2022. E' previsto un bel pubblico al Dal Molin tra cui tanti giovani calciatori.?«È sempre bello vedere le persone che vengono allo stadio, soprattutto i ragazzi del settore giovanile che vengono a tifare i nostri colori giallocelesti. Sicuramente ci daranno una carica in più. Noi scenderemo in campo con la voglia di fare bene e portare a casa i 3 punti, in questa e nella prossima partita prima di Natale per chiudere il 2021 nel migliore dei modi insieme a loro».