L'anticipo della serie D: l'Arzi batte anche il Dolomiti a Feltre, 3-2

La terza giornata di campionato premia ancora FC Arzignano Valchiampo ora primo in classifica, in attesa degli altri match in programma domani. Allo stadio Zugni Tauro di Feltre (Belluno) contro il Dolomiti Bellunesi (squadra temutissima) gli uomini di mister Bianchini vanno in vantaggio al 31' del primo tempo con Pasqualino. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1 per gli ospiti giallocelesti. Pareggiano su rigore al 5' della ripresa i padroni di casa. Poi sono emozioni: al 10' rigore a favore dell'Arzi che Moras trasforma: è 1-2. Un minuto dopo su azione pareggiano i bellunesi con Corbanese. Sul 2-2 entrambe le squadre cercano fino all'ultimo il vantaggio. Hanno la megio gli uomini di Giuseppe Bianchini che mandano in rete il capitano Cristiano Bigolin. E al triplice fischio dell'arbitro è festa per i vicentini. Dolomiti bellunesi battuto da FC Arzignano Valchiampo per 2-3. E l'Arzi è a punteggio pieno. Aveva regione mister Bianchini che alla vigilia sottolineò come questa partita contro una squadra ostica e furba come il Dolomiti avrebbe stimolato parecchio i suoi giocatori a far bene.