Juventus-Vicenza, primo tempo: il Lane in vantaggio con "Super Mario" Ierardi che si infortuna (0-1)

All’Allianz Stadium il Vicenza apre il match con molta aggressività e spinge i padroni di casa nella loro metà campo rischiando però alcune ripartente di Soulè e compagni.

Al 13’ la super occasione della Juve Next Generation con Soulé che libera Pecorino sulla destra che a sua volta solo davanti a Iacobucci non riesce a beffarlo: la palla è fuori di poco.

Al 18’ sullo sviluppo di un calcio d’angolo Ronaldo al volo impegna l’estremo difensore bianconero che a sua volta salva il risultato sulla linea!

Al 21’ Begic arriva sul fondo elude la difesa e crossa al centro per Ferrari che di testa va in porta da pochi metri, ma salva ancora una volta il portiere bianconero Crespi a fil di palo.

Al 39’ su cross perfetto di Ronaldo in area arriva sul pallone Ierardi che anticipa addirittura Ferrari, e segna il suo settimo gol in stagione. Crespi non può nulla sulla valanga biancorossa! E’ lo 0-1 all’Allianz Stadium per il Lane.

Ma nell’azione Ierardi rimedia un infortunio (un problema muscolare, verrà comunicato qualche minuto più tardi) ed è costretto ad uscire: al suo posto entra Cappelletti.

Al 45’ su cross da destra di Savona Iling arriva di testa ma manda di poco fuori.

Si va a riposo dopo 3' di recupero sullo 0-1, vantaggio del LR Vicenza.