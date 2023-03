Juventus-Vicenza, formazioni ufficiali: colpo di scena in attacco Begic e Della Morte dietro a Ferrari

A pochi minuti dall’inizio del match di andata della finale Coppa Italia di serie C di calcio arrivano le formazioni ufficiali: per i biancorossi in campo Dalmonte a centrocampo e Begic in attacco con Della Morte dentro al centravanti Ferrari. Per il resto importanti conferme da parte di mister Modesto.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Sersanti, Besaggio, Iocolano; Iling; Soulé, Pecorino.

IN PANCHINA: Raina, Daffara, Muharemovic, Nzouango, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Mulazzi, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Cerri, Turicchia.

ALLENATORE: Massimo Brambilla

LR VICENZA (3-4-2-1) Iacobucci; Ndiaye, Ierardi, Sandon; Dalmonte, Jimenez, Ronaldo, Greco; Della Morte, Begic; Ferrari.

IN PANCHINA: Confente, Brzan, Valietti, Zonta, Giacomelli, Rolfini, Scalco, Mion, Cappelletti, Stoppa, Cavion, Oviszach.

ALLENATORE: Francesco Modesto.



ARBITRO: Paride Tremolada di Monza