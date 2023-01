Juve Next Gen-LR Vicenza: formazioni probabili in campo ad Alessandria

Per il 24esimo turno del campionato di Serie C girone A il cosiddetto “lunch match” si gioca alle 12 e 30 allo stadio Moccagatta di Alessandria tra Juve Next Gen e LR Vicenza.

Mentre una vittoria per i bianconeri potrebbe servire per allontanarsi da una zona di classifica rischiosa, per i biancorossi significa cullare ancora l’obiettivo di centrare la promozione diretta in B senza passare per i play off.



Queste le due probabili formazioni che scenderanno in campo ad Alessandria.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Raina; Riccio, Poli, Huljsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Baseggio, Akè; Sekulov, Da Graca.

Allenatore: Massimo Brambilla

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Greco, Cavion, Ronaldo, Begic; Dalmonte, Rolfini; Ferrari.

Allenatore: Francesco Modesto