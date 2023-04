Juve Next Gen- Arzignano Valchiampo: Lunghi, "La stagione non è finita e noi ci siamo"

Domenica 16 aprile 2023 alle ore 14 e 30 allo stadio Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria si giova Juventus Next Gen contro Arzignano Valchiampo, match valido per la 37esima giornata di campionato di serie C. Arniro dell'incontro è Mauro Gangi di Enna, coadiuvato da Veronica Martinelli di Seregno e da Alessandro Gennuso di Caltanissetta; quarto uomo Benito Saccà di Messina.

MISTER BIANCHINI: "CI ASPETTA UNA PARTITA CORAGGIOSA"

«Andiamo ad incontrare una squadra giovane, piena di giocatori di talento. Ci aspetta una partita difficile da affrontare nella maniera giusta», esordisce Giuseppe Bianchini allenatore dei giallocelesti nell'incontro pregara con i giornalisti. «Dovremo andare a fare una partita coraggiosa con le nostre qualità, gestendo bene la fase difensiva e cercando di "far male". Fin dall’inizio abbiamo sempre cercato di vivere partita per partita e di cogliere il massimo da ogni gara. Abbiamo totalizzato finora 50 punti. Non ci bastano e vogliamo farne ancora» E conclude Bianchini: «Spero che i miei facciano una partita tosta, di personalità, cercando di tenere i ritmi alti. Vedo in loro la voglia di essere propositivi e di finire bene».

ALBERTO LUNGHI: "ATTENTI, LA STAGIONE NON E' FINITA E L'ARZI C'E'"

«Siamo rientrati dalla pausa pasquale convinti e decisi per affrontare al meglio la partita di domenica contro la Juve Next Gen». Così apre il suo intervento Alberto Lugnghi, ala destra dei giallocelesti. «Se andiamo forte e seguiamo le nostre idee riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto in questo campionato e riusciremo a toglierci qualche soddisfazione anche in queste ultime due partite. Siamo stati bravi tutti. Giocare sempre dando il cento per cento e andare oltre i nostri limiti in partita e in settimana sono stati i nostri punti di forza. Ma dobbiamo ancora andare forte. La stagione non è finita e abbiamo un obiettivo nuovo da raggiungere».