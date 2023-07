Samuele il pararigori: intervista a Massolo, nuovo portiere del Vicenza

Samuele Massolo è il nuovo acquisto del Vicenza. A presentarlo in conferenza stampa il ds berico Luca Mattiassi. “Massolo oltre ad essere un ottimo portiere è un ragazzo di sani principi, come piace a noi. Quando ci ha detto di si ha subito tenuto a precisare di non avere condizioni da imporre: intende mettersi a disposizione del mister, il quale deciderà chi far giocare.”

Caro Samuele, visto l’affetto che le ha riservato l’ambiente rosanero, come mai la scelta di lasciare la maglia del Palermo?

“In Sicilia sono stato benissimo, ma dopo 2 anni di esperienza ho sentito che per me era arrivato il momento di cercare una nuova esperienza e Vicenza ha tutto: proprietà, organizzazione e storia. Con la C c’entra pochissimo. Avevo altre offerte ma a quel punto la scelta è stata facile”

Sei già venuto al Menti?

“Quattro anni fa con la Sambenedettese, ma in quell’occasione giocavamo contro l’Arzi. Sono ansioso di respirare l’aria di questo mitico stadio.”

Chi sono stati i tuoi idoli tra i pali?

“Tra gli italiani naturalmente Buffon, mentre in campo internazionale mi è sempre piaciuta l’interpretazione del ruolo data da Neuer.”

Quali sono le tue caratteristiche?

“Mi piace giocare alto, seguendo con attenzione la linea della difesa. Dicono che sono buono tra i pali, mentre devo ancora crescere nella gestione della palla con i piedi. Ma ci sto lavorando sopra… Poi mi sento forte sui rigori: in un paio di casi sono rimasti memorabili, in particolare quelli parati ai play off contro Triestina e Feralpi Salò.”

Ti troverai sul collo la concorrenza di un giocatore forte come Confente. Potrà essere un disturbo o uno stimolo?

“Senz’altro la prima delle due. Quando sono arrivato, Lorenzo è stato il primo a festeggiarmi e ora stiamo quasi sempre assieme. Il confronto ci farà crescere entrambi, a tutto vantaggio del Vicenza.”