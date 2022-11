Lane e Triestina: nostalgia canaglia

Mister Modesto presenta ai gionalisti la partita di domani: un big match d’altri tempi al Romeo Menti

Una prima considerazione sullo stato della squadra dopo il turno infrasettimanale di Coppa?

“Come vedete siamo sempre alle prese con tempi di lavoro ridotti. Va detto però che la gara con il Rimini mi ha consentito di visionare ragazzi su cui avevo pochi elementi di valutazione, gente che non era stata in campo a Verona e che dovevano dimostrare qualcosa. Dal punto di vista fisico c’è solo il guaio toccato a Jimenez, che ha rimediato una fastidiosa distorsione alla caviglia. Ancora fuori sarà Cappelletti, che sta recuperando bene, Padella e Zonta. Gli altri sono disponibili.”

So che non le piace parlare dei singoli, ma ci dica due parole su Oviszach e Rolfini…

“Federico è stato una gradevole sorpresa. Ha sofferto un po’ in copertura ad inizio gara perché aveva un bruttissimo cliente ma poi ha preso le misure e nell’occasione del calcio di rigore che si è procurato ha fatto una gran cosa. Teniamo conto che doveva adattarsi ad un ruolo che non è esattamente il suo: lui ha giocato più spesso largo nel 4/4/3. Sono convinto che si ritaglierà un suo spazio. Quanto a Rolfini, conoscete tutti la fiducia che ripongo in questo ragazzo. Sta passando un periodo difficile ma le sue doti non sono mai state in discussione. Gli servono solo serenità e tranquillità: non deve dimostrare niente a sé stesso ed evitare di giocare con troppo fisse in testa.”

A centrocampo sono previste novità? Dalmonte intoccabile là in mezzo?

“Dalmonte non si discute, anche perché col suo talento può farmi di tutto: il terzo, il quarto, l’interno o il trequartista. Dipende dagli avversari che incontriamo. Purtroppo ultimamente si è allenato poco, tanto che non l’abbiamo nemmeno portato a Rimini, lasciandolo a casa a curarsi. Oggi ha fatto la rifinitura, ma vedremo. Volete sapere se giocherà Stoppa? E io non ve lo dico. Anche se è evidente il contributo che ci ha dato al Romeo Neri. Teniamo conto però che è entrato quando i nostri avversari non ne avevano quasi più…”

Che partita sarà?

“È evidente che la Triestina non occupa una posizione in classifica adeguata al suo organico. Sarà una partita bella tosta, nella quale dovremo essere bravi a difendere con il coltello tra i denti, pronti a far loro male ogni volta che ci proietteremo in avanti. Avremo bisogno del nostro pubblico, che sin qui è stato davvero fantastico. Da ex giocatore vi dico che quando il Menti spinge i biancorossi è difficile che i giocatori in campo non ne siano condizionati. Ma rendere la gente ancora più tocca a noi. Dobbiamo mostrare alla gente coraggio e voglia di vincere.”