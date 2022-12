Febbre d'alta quota

La conferenza stampa di mister Modesto tutta proiettata a domani e all’ostacolo Piacenza. Forse recuperate e subito in campo alcuni top player come Ronaldo e Cavion, con qualche speranziella anche per Freddy Greco. Un pensiero, in chiusura di incontro, per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che Modesto ha conosciuto come allenatore e anche come giocatore.

Come si sente alla vigilia della lunga sosta?

“Non mi piace fermarmi, specie quando si sta vivendo un momento come il nostro. Dopo un mese e mezzo di eccellenti risultati, nonostante le difficoltà e i guai. Ma non mi piace parlarne. A Pordenone abbiamo disputato una gara egregia, recuperando due volte, con la grinta che piace a me. Peccato per l’ultima mezzora in cui eravamo con l’uomo in più, ma abbiamo giocato pochissimo.”

Ora tocca al Piacenza, una squadra che è in fondo alla graduatoria, con la peggiore difesa e con la società che vive un grande momento di difficoltà.

“Sapete che io diffido da questi discorsi. Contro di noi ogni compagine trova forti stimoli e tutti i giocatori cercano di mettersi in mostra, specie se il loro futuro è incerto. Sarà così anche domani., perché il Piacenza ha buoni giocatori e un ottimo allenatore. Dovremo essere ancora efficaci in ogni fase del gioco. Attenti in difesa e concentrati sui propri compiti in campo. Porteremo nuovamente in panchina tre giovani della Primavera, che potranno respirare aria di professionismo”

Ci sono recuperi importanti, però…

“Ronaldo, Cavion e Greco sono rientrati nel gruppo a tutti gli effetti. Purtroppo abbiamo perso ieri Padella per una distorsione alla caviglia. E abbiamo ancora lungodegenti sia Cataldi che Ozvisach. So che volete che mi sbilanci sui titolari, ma farò solo un nome: Dalmonte…”

Non è che ci aiuta molto, mister. Jimenez sarà della partita?

“Non mi sbilancio, dico solo che è un ragazzo estremamente duttile. Io lo definisco un tuttocampista! Tenete conto però che ho una rosa di 26 giocatori e avete visto che li faccio ruotare tutti, all’occasione. Qualcuno dovrà avere pazienza, ma le imprese non si fanno contando il numero di presenze. Ci aiuteranno a vincere anche quelli che assommeranno magari 5 o 6 partite.”