Baldini: dobbiamo ancora migliorare

Nella conferenza stampa del sabato il mister svela alcuni dettagli della formazione contro la Pro Vercelli: in campo Valietti, Padella, Pasini e Jimenez. Ma preannuncia anche un certo turno over nelle quattro partire da qui sino alla Virtus Verona.

Come si presenta la squadra a questo appuntamento al Menti?

“Abbiamo avuto una settimana piena per lavorare, anche se confesso che mi ero un po’ abituato a giocare in continuazione. Oggi abbiamo fatto la rifinitura e abbiamo deciso di dare un turno di riposo a Scoppa e di lasciare 15 giorni di pausa a Cappelletti per verificare l’evoluzione del suo problema al piede. Siamo comunque molto carichi. In realtà, dopo la partita persa al 96’ con il Renate ci siamo guardati in faccia e detti che la musica doveva cambiare subito. E credo che a Sangiuliano si sia visto qualcosa di nuovo. Dobbiamo continuare su quella strada, migliorando a livello mentale nella consapevolezza della nostra forza. E’ un salto di qualità mentale, prima ancora che tecnico e tattico. Come ho detto chiaramente ai ragazzi non basta sentirsi consapevoli dell’essere una buona squadra ma bisogna farlo vedere sul campo. Vorrei che le altre compagini dicessero di qui in poi: ecco è arrivato il vero Vicenza.”

Che avversario troveremo?

“Io lo sapevo già ma abbiamo tutti capito che in serie C se non te li sudi volta per volta i punti non arrivano. Sarà sempre la solita battaglia e non dimentichiamo che la Pro ha già battuto la Feralpi. Quindi anche se domenica ha perso malamente, verrà al Menti per crearci problemi., facendo una partita tosta.”

Di qui in poi c’è da aspettarsi molto turnover oppure si andrà verso una formazione abbastanza standardizzata?

“La mia mentalità è sempre stata di utilizzare molti giocatori. Non dimentichiamo che nell’ultima gara il gol decisivo di Dalmonte è stato realizzato con la collaborazione di Oviszach e di Zonta, due ragazzi poco utilizzati. Occorre dare fiducia e loro devono meritarsela. Valietti, ad esempio, l’avevo rimproverato dopo Albinoleffe ma contro il Sangiuliano ha disputato una partita egregia, meritandosi una nuova chance. E’ il mio modo di ragionare. Alla fine del campionato vedrete che ci saranno 4 o 5 elementi che avranno giocato quasi tutte le gare ma poi avremo un gruppo di altri che assommeranno 15/18 presenze e saranno egualmente protagonisti.”

Si corre il rischio di essere Dalmonte dipendenti?

“Nicola è un giocatore fortissimo, ma se lui per caso non ci fosse, sono convinto che giocheremmo ugualmente per vincere.”

Giusto per non sminuire qualche altra pedina fondamentale…

“Pensate alla coppia di centrali, che sta trovando il suo giusto equilibrio grazie alla crescita di Pasini. Padella, poi, sembra ringiovanito. Ieri mi ha detto che se quattro o cinque anni fa gli avessero detto che avrebbe fatto 4 o 5 partite di fila senza problemi non ci avrebbe creduto. Oggi si diverte molto ed è un esempio trascinante per tutti.”

Oltre a Valietti e la coppia centrale, può sbilanciarsi su qualche scelta per domani?

“Diciamo che non rinuncerò a Jimenez. Mi piacerebbe mostrarvi di dati dell’ultima partita che parlano più di qualsiasi discorso: circa l’80% dei palloni giocati nell’ultimo match sono passati per i piedi del duo Ronaldo/Jimenez. Ma ho visto in ripresa anche Cavion, che domenica aveva sbagliato qualche palla di troppo. E a centrocampo sono in buone condizioni anche Greco, Zonta e Scarsella. Freddy, in particolare, ha evidenziato in allenamento di aver ritrovato il giusto strappo e la velocità che gli è consueta.”

Chiudiamo con Rolfini?

“Rolfini ha la mia completa fiducia. Nelle mie squadre ho sempre avuto gli attaccanti che segnano, perché la filosofia che perseguo porta a questo. E poi, ricordatevelo. Il gol davvero importanti sono quelli segnati verso la fine del campionato!”