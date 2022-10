Pro Patria al Menti: domani un nuovo look al Lane

Nella conferenza stampa pre gara Francesco Baldini non esclude qualche assestamento

Mister, al di là della Coppa Italia, pesa ancora il brutto stop di Novara?

“Noi percepiamo benissimo le turbolenze e le critiche che aleggiano intorno a noi, ma siamo anche consci dei margini di crescita che abbiamo davanti. Peraltro se c’è da fare un passo indietro per dare più equilibrio alla squadra perché non dovrei farlo. Noi siamo una squadra forte ma è evidente che sin qui abbiamo sofferto troppo le ripartenze avversarie. Torno però a ribadire un concetto: non fissiamoci sui moduli, che alla fine sono solo numeri sulla carta. Quello su cui dobbiamo lavorare è l’occupazione corretta degli spazi.”

Dica la verità, si aspettava tante difficoltà all’inizio?

“Sono sincero: non mi aspettavo di avere a questo punto già due sconfitte. Pensavo che avremmo raggiunto più in fretta una solidità di squadra che ancora non abbiamo. Ho sempre detto sin dall’inizio che non sarebbe stata una passeggiata. Tutti ci hanno dipinto come la squadra che avrebbe ammazzato il campionato ma io sapevo che non era così. Ci sono almeno altre 4/5 compagini capaci di lottare con noi per il vertice.”

Domani cambierà qualcosa?

“Potrebbe essere che in campo vediate qualche novità, ma non certo nei principi di gioco. I nostri obiettivi in campo restano quelli soliti: pressing alto, caccia alla palla, vocazione offensiva. Magari sui singoli farò qualche correzione, soprattutto in difesa. Io pure sono alla ricerca dell’equilibrio giusto e intendo passarlo in fretta ai ragazzi.”

Come stanno i giocatori?

“Pasini non ci sarà perché non è ancora in perfette condizioni e mancherà anche lo squalificato Rolfini. Gli altri saranno a disposizione, perché le ginocchia di Ferrari e Ierardi sono a posto e Cappelletti è recuperato. In porta giocherà Confente.”

Che partita si aspetta?

“Difficile, come tutte quelle di C. E’ necessario far bene sui loro contropiedi ed essere invece noi a metterli in difficoltà. I bustocchi sono una formazione tosta, conosco bene il loro allenatore perché abbiamo giocato assieme a Reggio Calabria, vincendo un campionato. La Pro Patria gli somiglia, non si arrende mai. Pensate che per due volte quest’anno è riuscita a ribaltare risultati nel finale e domenica scorsa perdeva 1-0 e nei 10 minuti conclusivii con l’uomo in meno è riuscita a vincere sul 2-1.”

Ultima domanda: la stupisce questo avvio di stagione dei nostri cugini dell’Arzignano?

“Per niente. Quest’estate ci siamo trovati per la manifestazione del Pallone d’Oro e ho ascoltato le dichiarazioni del presidente Chilese e del suo DS. Ho subito commentato favorevolmente con Balzaretti l’equilibrio e l’umiltà con cui si sono espressi. Ho detto chiaramente che sono quelle le squadre che devono spaventarci, quelle che ti rendono le partite difficili. Quindi la risposta è no. Non sono per niente sorpreso…”