Intanto Mimmo Di Carlo allena ancora a Capovilla

Fino ad oggi pomeriggio tutto come prima: a Capovilla di Caldogno (Vicenza) è mister Domenico Di Carlo a condurre l'allenamento di Giacomelli e compagni. La squadra ha deluso nei primi tre incontri di campionato e si trova a zero punti: prestazione scarsa, preparazione fisica complessivamente non all'altezza, non sono arrivati i risultati. Sembrava che l'allenatore di Cassino fosse arrivato al "game over". Ma a quanto pare la società non è riuscita a chiudere con un altro tecnico. Il nome del trevigiano Roberto Venturato era il più papabile. Questa mattina vi è stato un incontro in via Schio: l'ex allenatore del Cittadella alla fine avrebbe preso tempo. Un altro nome che si fa più insistente da oggi pomeriggio per la sostituzione di Mimmo Di Carlo sarebbe quello di Pasquale Marino. In ballo ci sarebbe anche l'ex Chievo Eugenio Corini. Fonti ben informate sulle vicissitudini del LR Vicenza parlano addirittura di "girandola di telefonate" in corso e di risposte perlopiù evasive da parte dei tecnici interpellati. Nel calcio contemporaneo infatti il cambio di allenatore corrisponde anche (soprattutto in serie B e serie A) ad un cambio totale di staff (vice, preparatore, ecc), situazione che la società di via Schio non vorrebbe affrontare.