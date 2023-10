Derbino: pareri discordanti in spogliatoio

Commenti tutto sommato sereni in sala stampa dopo il derbino del Menti. Per Torrente un match che il Padova avrebbe vinto ai punti: “Abbiamo dimostrato di avere attributi e nel primo tempo abbiamo avuto grandi occasioni per andare in gol: bravo il loro portiere ad opporsi. Più equilibrato il secondo tempo. Ricordo che siamo scesi in campo senza disporre dei tre attaccanti migliori. Per vincere il campionato bisogna avere continuità ed evitare di perdere, per me è questa la regola fondamentale. Anche il punto va bene, soprattutto se fatto a Vicenza.”

Non è d’accordo Aimo Diana: “Sono molto arrabbiato e rammaricato. Sul vantaggio non ho mai avuto l’impressione che potessero farci male e avrei qualcosa da dire nell’occasione del loro pareggio. Considero però positiva la gara, per lo spirito e per il dinamismo. Resta il fatto che dal punto di vista risolutiva siamo ancora troppo inconcludenti ma oggi abbiamo lottato come piace a me. Non siamo guariti, però, ma ancora in convalescenza dopo i brutti risultati precedenti, soprattutto Fiorenzuola. Non siamo stati inferiori al Padova e abbiamo avuto pure noi grosse occasioni. Sono convinto che con questo spirito brutte figure non ne faremo più. E’ chiaro che questa classifica ci fa soffrire ma non mollerò di un centimetro e spero che i tifosi si siano accorti del cambiamento.”

Mentre i protagonisti esprimevano questi loro pareri, io stavo scambiando con un collega padovano le impressioni circa un derby positivo sul piano del comportamento in campo e sugli spalti. Mai parlare troppo presto. Nei pressi del Menti, infatti, un esiguo gruppo di delinquenti (una decina al massimo su oltre 10.000 spettatori), si stava lasciando andare al lancio di pietre contro un pulman di supporters biancoscudati.

Nemmeno di ultras, in realtà: tifosi normali, con qualche bambino al seguito. Al di là della solidarietà per i feriti dalle schegge di vetri, resta l’amarezza che qualcuno, un’esigua minoranza, si lasciasse andare all’agguato insensato. Orribile, anche perché macchiava un pomeriggio di calcio senza eccessi. E dispiace anche perché, visto il filmato, l’episodio è avvenuto quasi in faccia ad un gruppetto di agenti in tenuta antisommossa che avrebbero potuto (e dovuto) intervenire, evitando almeno la seconda parte dell’attacco. Sarebbe tuttavia folle scaricare sulle forze dell’ordine certe responsabilità, che stanno tutte in capo ad una quindicina di decerebrati, apparentemente molto giovani. Il che ci fa tornare alla mente il proditorio attacco subito dal torpedone dei supporters berici alcuni anni fa, sulla via del ritorno dalla trasferta di Brescia. Con molti feriti anche in quel caso. Il calcio è uno sport meraviglioso. Peccato che ci sia troppo spesso qualcuno che si diverte a rovinarlo!