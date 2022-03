In 4 da Londra per tifare LR Vicenza a Monza: delusi per la netta sconfitta!

Tra i 508 tifosi assiepati nello spicchio degli ospiti allo stadio Brianteo di Monza sabato scorso erano presenti anche quattro esponenti del club biancorosso dei Boys di Londra, arrivati in trasferta appositamente dalla capitale del Regno Unito.

Per la prima volta sono riusciti anche a esporre la bandiera del loro club: una bandiera rossa con croce bianca e in nero la scritta "Boys London".

Sono Matteo Marcon di Malo, Andrea Novizi, Angelo Cerato e Alessandro Fortuna, tutti vicentini che abitano a Londra. Si sono regalati un ritorno in patria per seguire il LR Vicenza: atterrati a Bergamo sono arrivati a Monza in auto. Un appuntamento con la squadra del cuore rimandato più volte a causa della pandemia da Covid-19. Alla fine una grande e cocente delusione per la clamorosa sconfitta per 4-0.