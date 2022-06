Il Vicenza Calcio Femminile vince con Civitanova (7-0), ma per un punto resta in serie C

Finisce in goleada l'ultima giornata di campionato in casa per le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza. Scendono in campo in maglia verde le vicentine, vincono e convincono, ma purtroppo chiudono il campionato in seconda posizione dopo il Trento a cui hanno ceduto il ruolo di capolista a tre giornate dalla fine.

Purtroppo in serie C femminile solo la prima di ogni girone viene promossa in serie B.

In questo ultimo match giocato domenica 5 giugno vanno in gol nel primo tempo Basso (doppietta), Monemezzo, Bauce e Cattuzzo. Nella ripresa il terzo gol della bomber Basso e poi rete della giovane attaccante Sule.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Vis Civitanova, 7-0 (5-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 26 Palmiero Herrera, 33 Fasoli (dal 51’ 22 Suvet), 24 Maddalena (dal 65’ 28 Lugato), 4 Missiaggia (c), 30 Montemezzo, 6 Battilana, 39 Sule (dal 65’ 27 De Vincenzi), 21 Cattuzzo, 9 Basso (dal 74’ 5 Pegoraro), 2 Bauce (dal 51’ 3 Broccoli), 11 Dal Bianco

A disposizione: 1 Dalla Via, 3 Broccoli, 5 Pegoraro, 22 Suvet, 12 Gobbato, 28 Lugato, 35 Penzo, 27 De Vincenzi, 13 Balestro

All. Dalla Pozza Moreno

VIS CIVITANOVA: 22 Raimondi Vallesi, 2 Natalini (c), 3 Langiotti, 6 Piscitelli, 7 Spinelli, 9 De Luca, 11 Silvestrini, 13 Uzqueda, 15 Monterubbianesi (dal 81’ 8 Marucci), 16 Ciccalè (dal 15’ 18 Aparicio Perez), 17 Fernandez

A disposizione: 4 Eugeni, 8 Marucci, 18 Aparicio Perez

All. Roberto Pier Domenico

ARBITRO: Poggi Francesco (Forlì). Assistenti: Bighignoli Z., Madeo P. (Verona)

RETI: 21’, 23’, 62’ Basso (V), 26’ Montemezzo (V), 27’ Bauce (V), 45+2’ Cattuzzo (V), 54’ Sule (V).

NOTE - Ammonite: 29’ Aparacio Perez, 70’ Piscitelli, 90+1’ Silvestrini. Recupero: 3’; 4’.