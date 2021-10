Il Vicenza calcio Femminile fa il cappotto a Mittici, 6-0

Nel primo tempo il Vicenza Calcio Femminile segna due reti ma entrambe vengono annullate dall'arbitro per fuorigioco. I gol che pesano sul risultato arrivano tutti nelle ripresa perché il primo tempo si è chiuso s reti inviolate.

In realtà la partita giocata a Falzé di Piave (Treviso) è sempre stata in mano al Vicenza che nel secondo tempo ha saputo concretizzare in modo migliore in attacco.

Il Vicenza femminile con la vittoria contro Mittici Villanova Calcio si piazza al terzo posto in classifica, ma nei punti a pari merito con le due squadre veneziane e il Trento. In prima posizione, del girone B di serie C, Brixen e in seconda Riccione.

TABELLINO - Mittici Villanova Calcio-Vicenza Calcio Femminile 0-6 (0-0)

MITTICI VILLANOVA: 1 Da Ronch, 2 Milanese (17 Simeoni), 3 Zannoni, 4 Rossi (19 Polese), 5 Da Ros (15 Gazzola), 6 Torresin, 7 Bertazzon (18 Lorenzon), 8 Pillon (C), 9 Lucca, 10 Modolo, 11 Sovilla. In panchina: 12 Zanzotto, 13 Geronazzo, 14 Donadel, 16 Marchesin, 20 Ceccato. All. Andrea Gazzola

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 2 Gobbato, 20 Frighetto (15 Broccoli), 4 Missiaggia (C), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 18 Maddalena (14 Bauce), 8 Piovani (17 Lugato), 9 Basso (19 De Vincenzi), 11 Dal Bianco, 10 Scaroni (7 Yeboaa). In panchina: 12 Bianchi, 3 Balestro, 5 Pegoraro. All. Moreno Dalla Pozza.

Marcatrici: 49’ e 60’ Piovani; 54’ Basso; 85’ Missiaggia; 87’ Dal Bianco; 89’ Yeboaa

Arbitro: Filippo Okret (Gradisca D’Isonzo)?Assistenti: Giorgia Visentin e Eleonora Rui (Treviso)?Ammonite: Torresin (M); Da Ros (M). Recupero: 0’; 2’