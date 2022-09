Il terzino destro del LR Vicenza sarà Federico Valietti che arriva dal Pordenone

E' un 23enne bergamasco il cui cartellino è di proprietà del Genoa (da scuola Inter) il nuovo terzino destro del LR Vicenza. La società di largo paolo Rossi, 9 "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Valietti, proveniente dal Pordenone e di proprietà del Genoa CFC".



Il difensore si trasferisce in biancorosso, a titolo temporaneo,, nella scorsa stagione ha registrato 10 presenze con la maglia del Pordenone, in Serie B. In precedenza, per lui 24 presenze con la Carrarese in Serie C e 5 presenze in Serie B, con il Crotone. Ha vestito la maglia azzurra della nazione nelle giovanili e fino all'under 20.