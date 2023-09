Il punto di Alberto Belloni: Lr Vicenza mai una gioia, stop alla Crucis

Quattro considerazioni su questo avvio della stagione biancorossa, senza la presunzione di dettare pagine da Vangelo calcistico. Primo: i guardiani della porta. Confente è un buon portiere, che l’anno passato ha fatto il suo: qualche errore ma anche diversi interventi risolutivi. L’avrei riconfermato anche io. Massolo è una buona alternativa. Ha fatto bene a Palermo, dove i tifosi l’hanno salutato con rimpianto. Il reparto è coperto, a mio avviso. Secondo: la difesa. Qui il discorso si fa articolato.

Le prime scelte sono di assoluto valore per la categoria. Ierardi, Golemic e Laezza sono pilastri di grande prestanza fisica ma capaci all’occorrenza di farsi valere anche contro avversari piccoli e veloci, come hanno dimostrato lunedì contro Zoma & soci. I problemi nascono casomai dalla valutazione delle seconde linee. Dopo aver ceduto Corradi, Bellich, Cappelletti e Paoloni e stanti le condizioni ancora precarie di Pasini, le alternative si riducono al giovane Sandon (2002) e all’appena meno baby Fantoni (2003). Con loro, il figliol prodigo De Maio, cui l’esperienza invece non manca (36 primavere), ma che il Lane in campagna acquisti aveva considerato un evidente esubero. Quindi, promossi i titolari.

Qualche dubbio sugli altri (e non a caso la dirigenza ha cercato fino in extremis un altro elemento titolato da inserire in rosa). Terzo: il centrocampo. Qui invece non ci sono difficoltà numeriche, anzi c’è forse un po’ di esubero, visto tra le cosiddette riserve (parola che non piace a nessun allenatore) si sono alternati nomi di tutto rispetto come Jimenez, Greco, Scarsella, Tronchin, per tacer di Cataldi, Valietti, Talarico, Lattanzio ecc. Quarto e ultimo l’attacco. Alla coppia consolidata dell’anno passato (Ferrari 19 gol, Rolfini 8) si è aggiunto ora Pellegrini (per lui 10 gol con la Regia), senza dimenticare Della Morte, il quale bomber non è, ma che i suoi gol, almeno alla Pro Vercelli, li ha fatti. Manca forse una seconda punta, direte. Uno come Stoppa per intenderci: capace di alternarsi come trequartista e come mezzala avanzata. Ma il punto cui volevo arrivare per quanto riguarda la prima linea è un altro. E vengo subito al dunque, che mi procurerà di sicuro una pioggia di critiche e di accuse di jettatura. Secondo il vostro “Baffo”, infatti, quest’anno lo score del Loco non sarà quello del 2021/22. Un po’ per un calcolo stocastico (in due anni il rosarino ha messo insieme una quarantina di centri. Tantissimi). E un po’ perché il giocatore sin qui ha stentato a carburare. Vero è che la sua struttura fisica è un diesel che ha bisogno di più tempo per andare al 100% ma è altrettanto vero che le difese avversarie (che lo temono come la peste bubbonica) si stanno attrezzando tutte per rendergli la vita difficile. Magari con la complicità di arbitraggi discutibili, per non dir di peggio.

Se ho ragione (e spero tanto di dover pagare da bere a tutti a seguito di un abbaglio così importante), diventano importantissime proprio le prestazioni di Pellegrini, Rolfini e Della Morte. L’ex granata nel confermarsi come stoccatore, gli altri due per mostrare in questa stagione quel che non hanno fatto vedere l’anno passato. Se questi tre sapranno raggranellare assieme almeno una ventina di reti, il Vicenza potrà sopportare senza troppi problemi anche l’eventuale calo realizzativo di Ferrari. Ammesso che ci sia, ovviamente. E senza tener conto che la presenza del Loco in area è in grado di suscitare tante ambasce in area avversaria da costituire un valore aggiunto al di là del semplice tabellino dei cannonieri. Ho ragione? Ho torto? Come mi piace fare, passo il testimone ai lettori per conoscere il loro punto di vista. Con una battuta finale. Io confido che alla fine delle danze troveremo il Vicenza di Aimo Diana in cima all’Olimpo della serie C. Non sarà facile, né scevro di qualche delusione cocente. Ma sento nel cuore che questa è la volta buona per interrompere la Via Crucis del “mai una gioia”. Ce lo meritiamo tutti, no?