Il portiere Pizzignacco resta del LR Vicenza ma va in prestito al Renate

Semuel Pizzignacco,classe 2001 di Monfalcone, cresciuto nel Cjarlins Muzane e poi nelle giovanili dell'Udinese, fino a ieri secondo portiere (numero 12) del LR Vicenza ora va in prestito in Lombardia. La società LR Vicenza in una nota comunica "di aver ceduto all’A.C. Renate, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del portiere, classe 2001, Semuel Pizzignacco".



Il giovane friulano era stato acquisito ancora nel 2019 dai biancorossi per farlo giocare nella squadra under 19. l'anno scorso era stato prestato al Legnago.E' evidente che con l'arrivo di Contini, che probabilmente contenderà il posto da titolare a Grandi, Pizzignacco in questo momento sarebbe stato in esubero.