Il nuovo allenatore del LR Vicenza sarà Francesco Modesto?

L’esonero di mister Francesco Baldini era nell’aria già domenica 6 novembre 2022 in serata dopo la brutta sconfitta del LR Vicenza in casa contro la Feralpisalò, la seconda di seguito al Menti. Ed è lui che ha pagato per la situazione difficile in cui si trova la squadra berica che è composta da ottimi elementi. Gli esperti considerano il Vicenza nel complesso la squadra più dotata della Lega Pro, la favorita per la promozione.

Nonostante questo si vociferava anche di un licenziamento per il direttore sportivo Federico Balzaretti, ma quest’ultimo rimane al suo posto.

L’esonero di Baldini è la prima decisione importante dell’era Rinaldo Sagramola bis, presa a qualche giorno dall’arrivo dell’amministratore delegato che dal 3 novembre ha preso il posto e anche il ruolo dell’ex direttore generale Paolo Bedin.

IL NUOVO TECNICO ARRIVA MARTEDI’ 8 NOVEMBRE

La società di Largo Paolo Rossi, 9 fa sapere che martedì 8 novembre 2022 verrà reso noto il nome del nuovo tecnico e già nel pomeriggio sarà al lavoro con la squadra.

POTREBBE ARRIVARE UN TECNICO “UEFA PRO”: IL PIU' PAPABILE E' MODESTO

Tante le ipotesi che si sono fatte in questi giorni: per esempio qualcuno ha notato in tribuna al Menti negli ultimi due mesi Giuseppe Pillon, ma anche Beppe Iachini, due nomi però non così abbordabili per la serie C.

“Radio scarpa” al mattino di lunedì 7 novembre dava per molto probabile un ballottaggio tra Alfredo Aglietti e Aurelio Andreazzoli.

Nel tardo pomeriggio invece una testata web specializzata in calciomercato “La Casa di C” ha lanciato la notizia che Francesco Modesto, calabrese, di 40 anni, già con una carriera da giocatore ed ex allenatore di Cesena, Pro Vercelli e Crotone potrebbe essere in “pole position” per sostituire Baldini. La testata afferma di avere le prove che vi sono stati contatti tra i dirigenti biancorossi e Modesto e lo dà come nuovo allenatore del Vicenza, mancherebbe l'ufficialità.

LA CARRIERA DI FRANCESCO MODESTO IN BREVE

La carriera da centrocampista di Francesco Modesto è partita dal Cosenza, per giungere a Palermo e Ascoli e poi approdare prima alla Reggina e poi al Genoa e al Bologna. E’ passato anche per Parma, Pescara e Padova. E’ stato tra i protagonisti della storica promozione in serie A del Crotone nel 2016, per chiudere la carriera col Rende Calcio nel 2017.

Da allenatore dopo le esperienze con le giovanili e la prima squadra di Eccellenza del Rende Calcio (provincia di Cosenza) ha allenato per mezza stagione il Cesena nel 2020. Nella stagione 2020-2021 porta ai play off di serie C la Pro Vercelli, ma la squadra viene eliminata al primo turno dal Suedtirol.

Nel 2021 allena il Crotone dall’estate alla fine di ottobre quando viene esonerato.

Nell’ottobre 2022 ha conseguito la licenza UEFA Pro, il massimo livello formativo per un allenatore.