Il nuovo allenatore del LR Vicenza è Dan Vesterby Thomassen

Il LR Vicenza ha un nuovo allenatore, o meglio la prima squadra del LR Vicenza: è il danese Dan Vesterby Thomassen, già allenatore della Primavera biancorossa e nella stagione scorsa delle giovanili. La società di largo paolo Rossi, 9 ha quindi optato per la scelta interna.

Così la nota distribuita a metà pomeriggio di giovedì 16 marzo 2023: «La Società LR Vicenza comunica che il sig. Francesco Modesto è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente, sono stati sollevati dai rispettivi incarichi anche i suoi collaboratori tecnici.

Il Club desidera ringraziare mister Modesto e il suo staff per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro professionale.



La Società informa, altresì, che il ruolo di Allenatore Responsabile della Prima Squadra è stato affidato a, il quale dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento dei biancorossi.Mistersarà coadiuvato dall’Allenatore in Secondae dal Collaboratore, oltre che dal Preparatore dei Portierie dal Preparatore Atletico