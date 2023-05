Il Montecchio Maggiore di Coppola resta in serie D dopo la "manita" al Villafranca

Era il match della vita per il Montecchio maggiore con mister Coppola tornato alle sue redini: domenica pomeriggio 14 maggio 2023 ad un anno dalla conquista della serie D ci si è giocati allo stadio Cosaro la permanenza nella serie.

Nessun dubbio per i biancorossi che sostenuti dal loro pubblico hanno messo in campo una prestazione gioiosa e prolifica: 5 gol con i due attaccanti particolarmente ispirati. Tre le reti di Djiuric e doppietta di Strada! Il Villafranca Veronese retrocede in Eccellenza: è la legge del calcio.