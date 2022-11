Il mister fa un po' di pretattica per domani

Mister, si riprende col calcio che conta, dopo l’infrasettimanale di scarso significato che vi ha visti opposti in Coppa all’Arzichiampo.

“Di scarso significato no, visto che ho potuto vedere giocatori poco utilizzati in precedenza, ricavandone note positive. Volevo dei segnali che sono arrivati, nonostante qualche sbavatura.”

In questa settimana l’evento clamoroso della sostituzione del DG. Ha influito in qualche modo sul vostro lavoro?

“Sono decisioni che competono alla società e il gruppo deve essere sempre pronto a ripartire, si tratti di un direttore, di un allenatore o di altre figure. Questo è il calcio e tutti lo sanno bene.”

Come sta la squadra?

“Stanno bene, anche se è più facile fare valutazioni sul piano fisico o tecnico, mentre è più difficile interpretare quello psicologico. Diciamo che dopo essere rimasti spiacevolmente sorpresi nella gara con la Pro, abbiamo alzato ancora di più il livello di concentrazione per monitorare ogni minimo segnale di difficoltà. Ma chiaramente non si possono avere certezze ma solo impressioni. E le impressioni sono buone. La squadra ha una clamorosa voglia di vincere.”

Quella di domani può essere una partita fondamentale anche per le sorti del mister. E’ facile immaginare che in caso di sconfitta la sua posizione diventerebbe molto grave. La squadra dovrà giocare per i tifosi, per la società e anche per il mister. Immagino che se ne rendano ben conto. Ma la domanda è: questa responsabilità rende più facili o più difficili le cose?

“Premesso che noi tecnici siamo sempre figli dei risultati, direi né facili, né difficili. I giocatori sono professionisti ed è importante che sappiamo resettare la mente e non farsi condizionare dai risultati precedenti. Lo dico anche in caso di vittoria, come abbiamo potuto vedere. Non possiamo concederci il lusso di distrarci coi social…”

Novità in campo?

“Dovremo fare a meno di Cappe e purtroppo ancora anche di Stoppa, il cui recupero è un po’ più lento del previsto. Rientrerà di sicuro Dalmonte e con ogni probabilità rivedrete la coppia Rolfini/Ferrari.”

Potrebbe ripetere l’esperimento del trequartista alle loro spalle?

“Diciamo che l’esperimento di Scarsella in quel ruolo è stato molto interessante.”

Giocherà Cavion?

“Preferisco non rispondere per non dare vantaggi all’avversario. Quello che mi preme sottolineare è che ho rivisto negli occhi di Michele quella luce vincente che aveva lo scorso anno. Io lo stimo enormemente sia come individuo che come calciatore.”

Che Feralpi si aspetta?

“Sto predicando di non lasciarsi fuorviare da un paio di risultati negativi della squadra ospite. E’ una compagine tosta, tra le favorite del girone, con un ottimo allenatore e giocatori esperti che giocano da tempo assieme. Ma ormai abbiamo capito com’è la C: ogni giornata è una battaglia.”