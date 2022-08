Il LR Vicenza rifila 5 gol al Caldogno in amichevole

Un altro buon test per i ragazzi di mister Baldini che nella mattinata di sabato 20 agosto 2022 hanno affrontato il Caldogno Calcio. Un incontro utile e arrivato subito il giorno dopo del Memorial Snatagiuliana. E' stata l'occasione per mettere i 90' sulle gambe di tutti i giocatori a disposizione, dopo la vittoria sulla Virtus Verona.

Formazione con molti giovani in campo ed è proprio l’attaccante, classe 2002, Tommaso Busatto a siglare da pochi passi al 17’. Un minuto più tardi il raddoppio siglato da Giacomelli con una bella conclusione a rete nel suo stile.

Al 21’ è invece la volta di Filippo Alessio, classe 2004, che riesce ad anticipare tutti e depositare nell’angolino. La prima frazione di gioco si conclude dunque sul risultato di 3-0.

Nel secondo tempo, girandola di cambi, al 67′ Giacomelli trasforma dal dischetto il rigore conquistato per un fallo su Djibril. Invece, al 83′, è proprio il centrocampista classe 2003 a trovare la rete e fissare il risultato sul 5-0 per i biancorossi.

La prossima amichevole sarà sabato 27 agosto alle ore 18 contro il Rimini, allo stadio Menti, in attesa dell’inizio del campionato che è slittato al 4 settembre 2022.

TABELLINO - LR VICENZA-CALDOGNO, 5-0 (3-0)

LR VICENZA (3-5-2): Grandi (dal 62′ Brzan); Corradi (dal 73′ Bonetto), Bellich, Sandon (dal 24′ Vescovi); Oviszach (dal 70′ Pellizzari), Talarico, Ronaldo (dal 35′ Manfredonia), Giacomelli, Begic (dal 62′ Djibril); Alessio (dal 70′ Coulibaly), Busatto. A disp. Morello.

ALLENATORE: Francesco Baldini

CALDOGNO CALCIO: Barban; Zivotic, Pogietta, Zanotto, Zanandrea, Talin, Grolla, Sandonà, Chajari, Amici, Rigon. A disp. Mingardi, Zuddas, Urbanini, Pinton, De Mozzi, Virgilio, Dal Brolo, Zangara, Petrovic, Zanella.

ALLENATORE: Alessandro Sgrigna

ARBITRO: Francesco Zanotto del CSI di Vicenza. Assistenti Giuliani e Oropallo.

MARCATORI: 17’ Busatto (LRV), 18’ Giacomelli (LRV), 21’ Alessio (LRV), 67′ Giacomelli (LRV) su rig, 83′ Djibril (LRV)

NOTE: giornata calda, terreno in discrete condizioni. SPETTATORI: circa 400.