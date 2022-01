Il LR Vicenza ha messo gli occhi sulla punta Alessandro Faggioli

Trapela un'altra trattativa in corso per il LR Vicenza: il ds Federico Balzaretti starebbe trattando con Ac Ancora Matelica per l'acquisizione in via definitiva di Alessandro Faggioli, attaccante alto 180 centimetri, classe 2000, in grado di giocare come punta centrale e anche come jolly nelle diverse posizioni di attacco. E' stato prevalentemente impiegato come centravanti, ma ha giocato anche come ala sinistra.



Nato a Penne in Abruzzo è cresciuto nel Teramo poi è passato tra gli under 19 del Pescara. Negli anni scorsi per fare esperienza è stato impiegato all'Audace Cerignola, al S.N. Notaresco e al Castelnuovo Vomano in serie D.Quest'anno con l'Ancona ha giocato 21 partite, realizzato 8 reti e un assist. E' sceso in campo anche nelle partite di Coppa di serie C.