Il LR Vicenza comunica l'acquisto di Ronaldo Pompeu da Silva

La società LR Vicenza ha comunicato di aver acquisito dal Calcio Padova, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Ronaldo Pompeu da Silva. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024.

Ronaldo, centrocampista brasiliano classe ’90, con la maglia del Padova, la scorsa stagione ha disputato 34 partite in Serie C, siglando 7 reti e fornendo 12 assist. Nelle ultime tre stagioni con i biancoscudati, ha totalizzato 105 presenze, condite da 23 reti e 29 assist. In carriera ha vestito le maglie di Novara, Salernitana, Empoli, Pro Vercelli, Catanzaro, Grosseto e Mantova, per un totale di 132 presenze in Serie B e 3 in Serie A.