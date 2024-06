Il Lane vola in finale playoff

Nonostante le assenze di Ferrari e di Laezza, il Vicenza batte (2-1) l’Avellino. Un gol per tempo (Della Morte e Costa) entrambi di pregevole fattura e va in archivio il 22° risultato utile consecutivo. Mercoledì al Romeo Menti l’andata del turno conclusivo: a sorpresa l’ultimo avversario sarà la Carrarese, autentico outsider di questa stagione.

LE PAGELLE DEL “BAFFO” BELLONI

CONFENTE 7,5: buona la deviazione alla mezzora su Patierno. Straordinario il suo riflesso al 50’. Ancora una parata coi fiocchi in pieno recupero sul tiro di Patierno. Come dire che ancora una volta il portierino biancorosso sale sul podio dei protagonisti.

CUOMO 7: ottima gara per l’ex SudTirol, puntuale e preciso sia sui palloni bassi che sulle traiettorie aeree. La sua presenza in squadra ha conferito grande solidità al pacchetto arretrato, che non a caso non ha beccato solo un gol in tutti gli spareggi e per di più dagli 11 metri.

GOLEMIC 6: dopo il rigore dell’Avellino si accende una minirissa per appropriarsi del pallone nel sacco. Il signor Crezzinivene una spinta di troppo del capitano e gli mostra il rosso diretto.Un’imperdonabile ingenuità per uno con la sua esperienza sul groppone e che macchia una prestazione impeccabile. E gli costa un voto in meno.

SANDON 7: la migliore partita del bocia di Abano in maglia berica. Ringhioso il giusto, impeccabile sulle palle aeree. E al 3’ dà un saggio di quel che potrebbe fare quando ha il coraggio di andare in progressione. Peccato solo che si faccia male nel finale ed esca premendosi l’inguine.

(FANTONI n.g. entra per pochi minuti ma dimostra di esserci alla bisogna

DE COL 6/7: anche per il lungagnone è probabilmente la miglior prestazione da quando veste la casacca biancorossa. Dinamico e generoso, non incorre nei soliti errori tecnici ed anzi stupisce per qualche giocata di rango. In finale potrebbe toccargli di essere impiegato nel terzetto difensivo.

RONALDO 6,5: un buon tiro al 58’, parato. Al 74’ ha la palla sui piedi in area: cerca di liberarsi, non gli riesce e commette fallo su Frascatore. Il successivo penalty dimezza il vantaggio del Lane.Quel pallone andava sparato sui Distinti ma il “foraccio” non è nelle sue corde brasiliane. Nello spartito di Vecchi, comunque, è sempre il primo violino.

(ROSSI) n.g.: anche lui si cala bene negli ultimi concitati minuti del match

GRECO 7,5: è probabilmente il più in forma di tutto il pacchetto della Nobile. Corre come un indemoniato, contrasta chiunque gli passi a tiro e quando può prova anche la strappata offensiva. In questo momento non solo è inesauribile ma anche insostituibile.

COSTA 7,5: buona la sua discesa che affetta il campo al 53’. Minuto 64’: corner di Ronaldo col contagiri per l’accorrere di SuperPippo: gran sinistro a volo e ciao ciao Ghidotti per il 2-0.Stavolta Pazienza non gioca su di lui la carta della marcatura a uomo e lui ne approfitta facendo ammattire i lupi dall’inizio alla fine. Devastante…

PROIA 7: al 6’ svetta in area e di testa scheggia il montante. Peccato per il giallo, ma gioca stasera la migliore gara della sua stagione, dimostrandosi utilissimo sia nella costruzione sulla trequarti sia nell’interdizione degli avversari. Una pedina importante e per certi versi insperata, ben diversa dal giocatore abulico e confusionario che ci ha fatto arrabbiare in tante occasioni.

(TALARICO) n.g.: lo conosciamo. Quando lo chiami lui arriva e fa il soldatino onnipresente.

DELLA MORTE 7: al 15’ si mette in proprio con una serpentina delle sue, finta i cross al centro e invece punta su freddandolo sulla sua destra. Alta scuola. Al 38’ una vistosa trattenuta gli costa l’ammonizione. Un giocatore così se non ce l’hai mica lo puoi inventare. E il Lane ce l’ha…

(LAEZZA) n.g.: negli ultimi minuti è bagarre e potrebbe succedere di tutto. Ma il vecchio leone non è tipo da spaventarsi e fa argine contro le sfuriate dei verdi.

PELLEGRINI 6,5: al 27’ si fa luce sulla trequarti e conclude con un bel diagonale che esce di poco. Gli tocca ricoprire un ruolo che non è esattamente il suo. Là davanti c’è da prendere un sacco di botte e da sbattersi per tentare qualche sortita in velocità. Lui fa il suo dovere e quando serve torna anche ad aiutare dietro.

All. VECCHI 8: il vecchio volpone non si smentisce. Rischia nel tenere fuori El Loco per non bruciarselo. Vede Laezza un po’ acciaccato e gli preferisce un giovane. Continua a dar fiducia a De Col, che stavolta lo ripaga in pieno. Ha messo a punto il motore della squadra proprio nel momento in cui serviva, cioè nella volata finale. Non ha ancora realizzato il sogno, perché manca l’ultimo atto. Ma questa magica galoppata lunga oltre 20 turni è già parte della storia calcistica di casa nostra. L’Avellino si è dimostrato un avversario ostico, sostenuto dai poteri forti e dai Masanielli della stampa. Lui l’ha domato, anche con quel briciolo di buona sorte che, lo sappiamo, fa l’occhiolino ai forti. E il Vicenza è forte. Forte la squadra e forte il suo pubblico. Con la Carrarese, domenica, rischiamo di affrontare la finale solo con 250 supporters viste le dimensioni dello stadio marmifero. Sarebbe bello giocarsela a Firenze, o no?